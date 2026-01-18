El Coruxo, a iniciar una nueva racha

El Coruxo vuelve al campo de O Vao dispuesto a iniciar una nueva racha de buenos resultados tras ver frenada la anterior ante el Fabril. El equipo entrenado por Javi Pereira mantiene el discurso de llegar lo antes posible a los 44 puntos, los que en teoría garantizan la salvación, y entonces comenzar a soñar. Sin embargo, la realidad es que los vigueses están metidos de lleno en la lucha por una de las plazas que clasifican para el play off de ascenso. Están igualados a puntos con el Salamanca, que ocupa la última plaza, pero hay cinco equipos en un punto de diferencia y el que se despiste puede quedar fuera.

El equipo verde vuelve esta tarde al campo de O Vao. Recibe a un Atlético Astorga que tiene cuatro puntos de ventaja sobre los puestos de descenso y tres sobre el de play out de permanencia. En el partido de ida, la victoria correspondió al Coruxo por 0-2, con goles de Nacho y Javi.

Javi Pereira, entrenador del equipo vigués, tendrá que volver a tocar el once inicial. Breo Sío, Rosas y Rares siguen de baja. A estos dos jugadores hay que añadir a Naveira, que cumplirá un partido por acumulación de amonestaciones, y a Roque, que también cumplirá un partido de sanción al haber sido expulsado el sábado pasado en Abegondo.

Sobre el rival de esta tarde, Pereira indica: «Es un conjunto que compite muy bien, es muy duro, muy solidario y muy competitivo en general. Hasta el pasado fin de semana no habían perdido en las últimas nueve, una racha como la que habíamos tenido nosotros».

HORA: 17:00.

CAMPO: O Vao.