El blindaje de España, sin fisuras

La selección española ha puesto pie y medio en la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega al imponerse por 25-30 a la de Austria, en un encuentro en el que los Hispanos brillaron en defensa de la mano de un sensacional Sergey Hernández en la portería. Tal y como reflejaron las trece paradas con las que el guardameta navarro cerró una contienda que acerca a España en la ronda principal. Pero las cuentas previstas se han complicado porque Alemania, la vigente subcampeona olímpica, cayó de manera sorpresiva ante Serbia (30-27).

El equipo español cimentó su victoria en la defensa, donde Antonio Serradilla y Abel Serdio, tras la notable actuación que firmaron ante Serbia en el eje central, se enfrentaron a otro reto todavía más complicado, contener a la dupla que forman el central Lukas Hutecek y el pivote Tobias Wagner. Pero si a España le costó controlar la zona central del ataque del conjunto europeo, los de Jordi Ribera anularon por completo a los extremos.

Pero los Hispanos no sólo pueden presumir de portero, sino también de contar, hoy por hoy, con uno de los jugadores más en forma del panorama continental, el central Ian Tarrafeta, que volvió a mostrar el mismo excelso nivel que ya le llevó a ser elegido mejor jugador del partido ante Serbia. Y que será necesario ante Alemania, ahora que se ha enredado las cuentas para clasificarse.