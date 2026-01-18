El Bernabéu señala a Florentino Pérez

No debe ser fácil ponerse a tocar el violín en la cubierta del Titanic. El Real Madrid de Arbeloa se hundía ayer como el transatlántico, tratando de jugar un partido en medio de una tormenta con la grada. No era un escenario cómodo para los futbolistas. Pero la salida de Arda en la segunda mitad le cambió la cara al equipo y el turco, con su violín, puso a bailar a sus compañeros y rescató al Madrid, con la colaboración de Mbappé y Asencio, ante un Levante cándido.

El plebiscito se saldó con un veredicto mayoritario: Florentino y los jugadores, culpables. Hacía años que la grada del Bernabéu no sacaba los pañuelos y pedía la dimisión de su presidente, y este sábado afloraron los gritos de «¡Florentino, dimisión!» al inicio del partido y al descanso. Un cántico que no se había escuchado en el coliseo blanco, mucho menos desde que está remodelado. El presidente del Real Madrid, que celebraba esta semana 20 años sin elecciones, era señalado por la afición con una pitada de enorme calibre. La situación a la que ha llegado el primer equipo ha terminado por despertar el enfado del público. Más allá incluso desde la incertidumbre que genera la reestructuración societaria que planea, su apuesta suicida por la Superliga o todos los problemas derivados de los ruidos del nuevo Bernabéu.

El disgusto de los aficionados, los pocos que había cuando el equipo blanco saltó a calentar, quedó claro con una primera pitada a los futbolistas. La megafonía templó los ánimos elevando el volumen de la música mientras Antonio Pintus activaba a Mbappé, Vinicius y compañía. Fue el primer indicio de lo que se venía luego. Cuando el equipo se retiró al vestuario, la pitada fue más contundente porque las gradas ya presentaban una mayor asistencia. Entonces se produjo la presentación del Real Madrid, y pese a disparar aún más la megafonía, la pitada fue monumental. Especialmente cuando se presentó a Valverde, Bellingham y Vinícius, momentos en que se llegó al punto álgido. El Bernabéu señalaba al vestuario, y dentro de él a los hombres que han desafiado en primera persona a Xabi Alonso y han provocado su despido.

La llamada Grada de Animación, grupo de aficionados teledirigido por la directiva que se ubica en un fondo, estaba advertida por el club que sería vigilada por las cámaras de seguridad del estadio. Quien no animase y mostrase su oposición sería castigado. Y se dedicaron a hacer lo que les dicen, como han hecho siempre. Otra cosa fue el transcurso del encuentro, en el que el Bernabéu no dejó de pitar a los tres rebeldes.

A la media hora volvieron a florecer los gritos de «¡Florentino, dimisión!», pero la Grada de Animación los contrarrestó con sus cánticos teledirigidos. La tensión se reflejaba en el césped, donde los jugadores cometían errores impropios. Arbeloa, que cumplía 43 años, lo observaba todo desde su banquillo con las manos en los bolsillos. Los goles y el triunfo diluyeron el disgusto de la parroquía madridista, que se marchó más resignada que cabreada de un Bernabéu que pitó como nunca a sus jugadores y que bajó el pulgar a Florentino. Sin duda, el día más duro del «Florentinato».