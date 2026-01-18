El Bembrive no cede en su pelea por los play-offs

Costó un mundo pese a que Clau (min. 6) y Café (a 1:05 del descanso) se plantaron ante Alba López en las mejores oportunidades. Sin embargo, un partido que pintaba complicado como en la ida (1-0 para el Vilalba), acabó en goleada y con las de Madarnas haciéndose con el golaveraje.

Clave resultó el gol a cuatro segundos y nueve décimas del descanso. Clau combinó con Luca, ésta le devolvió el pase, la morracense se zafó de su par, Elvi López, y soltó un obús por la escuadra. Y ahí se acabó el partido porque el Bembrive, en tromba, aplastó al quinteto visitante.

Jessi Lores pisaba el balón para María González y ésta colocaba su disparo por la escuadra, tras tocar en la madera. El equipo visitante se vino abajo. Café presionaba a Andrea López, ésta perdía el balón y las verdes salían disparadas. Antía Boullosa regateaba a María Redondo y disparaba raso para firmar el tercer tanto. Luego, Clau sacaba rápido una falta, cogiendo al Vilalba tan despistado como derrotado, Lutxi recibía para asistir a Sabela y fusilar ésta el 4-0.

Alvite, ex del Bembrive, llevaba el tanto del honor lucense, pero las viguesas siguen pugnando con Ence Marín por la cuarta plaza (36 por 35 puntos) y alejan a otro favorito.