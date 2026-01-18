fÚTBOL sALA | Segunda División Femenina
El Bembrive no cede en su pelea por los play-offs
El cuadro verde acaba goleando en un partido complicado y recupera incluso el golaveraje
REDACCIÓN
Costó un mundo pese a que Clau (min. 6) y Café (a 1:05 del descanso) se plantaron ante Alba López en las mejores oportunidades. Sin embargo, un partido que pintaba complicado como en la ida (1-0 para el Vilalba), acabó en goleada y con las de Madarnas haciéndose con el golaveraje.
Clave resultó el gol a cuatro segundos y nueve décimas del descanso. Clau combinó con Luca, ésta le devolvió el pase, la morracense se zafó de su par, Elvi López, y soltó un obús por la escuadra. Y ahí se acabó el partido porque el Bembrive, en tromba, aplastó al quinteto visitante.
Jessi Lores pisaba el balón para María González y ésta colocaba su disparo por la escuadra, tras tocar en la madera. El equipo visitante se vino abajo. Café presionaba a Andrea López, ésta perdía el balón y las verdes salían disparadas. Antía Boullosa regateaba a María Redondo y disparaba raso para firmar el tercer tanto. Luego, Clau sacaba rápido una falta, cogiendo al Vilalba tan despistado como derrotado, Lutxi recibía para asistir a Sabela y fusilar ésta el 4-0.
Alvite, ex del Bembrive, llevaba el tanto del honor lucense, pero las viguesas siguen pugnando con Ence Marín por la cuarta plaza (36 por 35 puntos) y alejan a otro favorito.
- Davila 15/01/2026
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- Los pescadores de lamprea en el Miño ya son menos de la mitad que en 2017
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9