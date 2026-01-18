| Tercera RFEF Femenina
As Celtas Sporting visita al Domaio
Jornada íntegra en domingo con As Celtas Sporting disputando otro derbi (en A Granxa, 12:00), esta vez frente al necesitado Domaio FC. A la misma hora, pero en Santa Isabel, el Lóstrego CF quiere continuar su racha y mantenerse en el podio del grupo 1 de 3ª Federación, aunque Roberto Vázquez y su plantel saben que el Victoria FC es un oponente complicado.
La pelea por arriba resulta entretenida. Mandan las célticas de David Ferreiro (31 puntos), con cuatro de ventaja sobre el Victoria CF coruñés (27). Las herculinas juegan en casa –frente al Boiro– y un posible pinchazo podría favorecer a sus perseguidores, el Lóstrego (26) y el Friol (26). El Victoria santiagués ya suma 25 unidades, por lo que su partido frente al Lóstrego es más que trascendental y será emitido en directo (11:50 horas) por el canal en Youtube del club compostelano.
Por abajo, Domaio (5 puntos) y Sárdoma (2) son los candidatos al descenso. El décimo clasificado, la SD O Val, firma 13 puntos. No obstante, queda mucha liga. El derbi de la Ría entre las morracenses y las célticas será ofrecido en directo por streaming (tiivii.tv). En As Relfas, las blanquiazules de Pedro García juegan a las 16 horas contra el Orzán, octavo. Pese a la juventud del equipo, su progresión es evidente.
- Davila 15/01/2026
- José Carlos Martínez es patrón de arrastre en Bueu y tiene que pesar capturas de hasta 29 especies
- Los pescadores de lamprea en el Miño ya son menos de la mitad que en 2017
- Arrancan en febrero las obras para devolver a la vida un centenario edificio de la calle Progreso
- El Concello de Vigo renovará uno de los aparcamientos más utilizados en Balaídos
- Heridos tres policías nacionales de Vigo tras sufrir un accidente en la AP-9 cuando regresaban de ser condecorados
- Una mujer se queda encerrada en una discoteca de Vigo y los bomberos tienen que intervenir para liberarla
- Un accidente entre un camión de mercancías peligrosas y un turismo deja dos heridos y dificulta la circulación en la AP-9