Alcaraz busca romper la historia en Australia

Australia se viste de gala para dar la bienvenida a un 2026 en que Carlos Alcaraz, que se estrena hoy frente al local Adam Walton, número 79 del ránking ATP (a partir de las 10.30h, Eurosport, Max y Movistar), puede dar un estacazo a la historia. El panorama no da opción a pensar en otro contendiente que Jannik Sinner , en la que sería la cuarta final consecutiva de Grand Slam entre ambos (récord que tienen Nadal y Djokovic entre 2011 y 2012). El tenista de El Palmar puede convertirse en el más joven en conquistar el preciado Career Grand Slam, además de ser el más joven en conseguir levantar siete títulos de Grand Slam.

El primer gran torneo de la temporada se le sigue resistiendo a un Alcaraz que no ha conseguido nunca pasar de cuartos. En el que será el primer torneo sin Juan Carlos Ferrero, Alcaraz llega tras semanas de preparación exhaustiva.Levantar el trofeo pondría a Alcaraz todavía más arriba en los libros de historia y en la primera página de los más jóvenes en conseguir conquistar los cuatro grandes territorios del tenis mundial. Solo Don Budge, en 1938, cuando todavía no existía la Era Open, fue capaz de conseguirlo tras conquistar el Open de Francia, que por entonces no era conocido ni como Roland Garros. En la época moderna hay que irse hasta Nadal, cuando lo logró en 2010 tras ganar el US Open. El balear tenía entonces 24 años y 102 días, algo que daría margen de un año más a Alcaraz.