El Vigo recibe a su perseguidor

La competición de la Superliga 2 se reanuda en este inicio de año. El Vigo recibe en Coia al C.V. Suac, que está ocupando la sexta posición, inmediatamente detrás de los vigueses; estos con 19 puntos y los canarios, con 18. Asi de igualada está la competición.

El final del año 2025 no fue todo lo positivo que le gustaría a la plantilla del conjunto vigués, que no pudo clasificarse para la Copa Príncipe –lo hacían los dos primeros de cada grupo–. La pérdida de ese objetivo provocó cierto relajamiento que hizo que se perdiesen dos partidos fuera de Coia ante equipos de menor nivel. En el seno del club confían en haber superado esa fase. Todos los jugadores están a disposición de Diego Taboada

El Suac, como acostumbra a suceder con los equipos canarios, ha modificado bastante su plantilla desde el inicio de la temporada. En la primera vuelta los vigueses vencieron en Las Palmas por 1-3. Los jugadores destacados del Suac eran entonces Median, Gallardo y Duverger. Se les han sumado como fichajes Corzo, Camacho y Andreu, con lo que llegan a formar un sexteto importante, que ha logrado victorias contra equipos de mayor categoría y que lucha para estar en la fase de ascenso. En el cierre de año derrotaron a San Sadurniño por un claro 3-0. Fue una semana antes de lo previsto, ya que el último encuentro no se disputó, pues el mal tiempo impidió que aterrizase el vuelo que llevaba al Textil Santanderina a Las Palmas. La fecha de ese partido está pendiente de la decisión del Comité de Competición.