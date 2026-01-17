Hockey sobre Patines | OK Bronce
El Traviesas disfruta de su momento dulce
Foto con la cantera tras el duelo en Bouzas contra el Urdaneta
REDACCIÓN
El Traviesas Hockey Club vive momentos dulces. Su equipo masculino, que desde su aceptación de la plaza en OK Bronce en el verano de 2023 había permanecido en la categoría gracias a renuncias y ampliaciones, ha alcanzado la decimocuarta jornada en cuarta posición, a tres puntos de pelear por el ascenso a OK Plata. «Ni lo imaginábamos», admiten desde el club, que argumentan: «En gran medida es gracias a todo el apoyo y cariño que nos dais en los partidos». Se dirigen a sus aficionados, a los que llaman a llenar hoy (20:00) el pabellón de Bouzas para recibir al Urdaneta.
De entrada, y ya es una señal de su transformación, el Traviesas parte como favorito ante el Urdaneta, penúltimo clasificado. Pero no se relajan los jugadores que dirige Marina Pérez, que ha convocado al juvenil Aday. «Toca apretar los dientes, sufrir y luchar hasta el final de cada partido. Pero, sobre todo, disfrutar de lo que estamos viviendo y hacerlo juntos», añaden. Habrá sorteos y al final del partido se realizarán una foto con la cantera.
HORA: 20:00.
PABELLÓN: Bouzas.
