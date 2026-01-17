La segunda vuelta arranca en Sevilla

El Celta Femxa Zorka arranca esta tarde la segunda vuelta del campeonato en la pista del Sevilla. El equipo andaluz ocupa puestos de descenso, con tres victorias en los quince partidos disputados hasta la fecha.

En la jornada inaugural del campeonato, el Celta Femxa Zorka se llevó la victoria por 83-61, con un gran partido de Kelliher y de Carlota.

El equipo entrenado por Cristina Cantero viajará hoy mismo a Sevilla, por vía aérea, con lo que evitan un largo y pesado viaje por carretera.

La entrenadora viguesa afirmaba tras el último entrenamiento de la semana que «llega la primera jornada de la segunda vuelta. Quedan muchísimos partidos, 15 en total. Vamos a afrontarlos con mucha energía, con muchas ganas y con la mentalidad que esto requiere. Sobre todo lo que estamos buscando es ser ambiciosas a nivel de cada día, ser mejores y con eso ser lo más competitivas posibles».

A pesar del gran momento que atraviesa el equipo en la competición, la entrenadora viguesa avisa: «Vamos a Sevilla; dos viajes seguidos. Nos está pillando una época un poco difícil porque nuestras jugadoras tienen muchísimos exámenes y compaginar deporte profesional con estudios no siempre es todo lo sencillo que debería de ser. Ellas tienen todas las ayudas a nivel de estudios que necesitan. Lo están sacando con mucho esfuerzo, pero a veces se nota esa tensión, ese dormir menos. Espero que seamos capaces de ponernos y de competir como debemos ».

Sobre el partido y el rival de esta tarde, Cantero apunta: «Sevilla es un rival que es verdad que está abajo, pero también está teniendo problemas de lesiones. Conchi Satorre, que es su mejor jugadora a nivel de generar, se rompió cruzado. Tienen dos o tres jugadoras lesionadas con temas musculares, que no sé si ya estarán recuperadas para jugar con nosotras. Pero bueno, nosotras un poco pensando en nosotras. Un poco para ser mejores, en competir muy bien, en ser capaces de progresar en el rebote defensivo, ser capaces de dominar los partidos, que nos vamos con esas idas y venidas que tenemos».

Un partido que servirá para seguir encajando a las últimas dos incorporaciones, Venneme y Gea, en la semana previa al gran partido de la temporada de la próxima semana en Navia.

HORA: 19 horas.

PABELLÓN: San Pablo.