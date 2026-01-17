Sechu López relata su viaje por el Paso del Noroeste

El Auditorio Municipal (Praza do Rei ) acogerá el viernes día 23 de enero (20:00-21:30) una conferencia de Sechu López. El miembro de Montañeiros Celtas relatará, con proyección de imágenes, los 55 días que duró su expedición por el Ártico, en tierras de Canadá, y especialmente los 38 días sobre el mal congelado, recorriendo el ramal sur del mítico Paso del Noroeste. Entrada gratuita hasta completar aforo.