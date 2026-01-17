Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sechu López relata su viaje por el Paso del Noroeste

Conferencia en el auditoria municipal el día 23

REDACCIÓN

Vigo

El Auditorio Municipal (Praza do Rei ) acogerá el viernes día 23 de enero (20:00-21:30) una conferencia de Sechu López. El miembro de Montañeiros Celtas relatará, con proyección de imágenes, los 55 días que duró su expedición por el Ártico, en tierras de Canadá, y especialmente los 38 días sobre el mal congelado, recorriendo el ramal sur del mítico Paso del Noroeste. Entrada gratuita hasta completar aforo.

