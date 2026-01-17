El Mecalia golpea pero no ejecuta

Mecalia Atlético Guardés (10+15): Jazmín Mendoza (1), Blazka Hauptman (1), Lorena Téllez (7), María Palomo, Elena Martínez, Ania Ramos (6), Amandine Balzinc [siete inicial], Rosane Serrano (4), Cecilia Cacheda (2), María Sancha (2), África Sempere (1), Carme Castro (1), Ariana Portillo, María Español, Sabina Mínguez (p.) y Melina Rodríguez (p.). Handball Erice SSD ARL (10+12): Nicole Bernabei, Macarena Gandulfo (3), Alexandra do Nascimento (4), Lucia Dalle, Gabi Pessoa (2), Shandy Barbosa (1), Ivana Kapitanovic (p.) [siete inicial], Dagui Assana (5), Delphine Ahanda (5), Alexandra Severin (2), Irène Fanton, Marianela Tarbuch, Teresa Losio, Ramona Manojlovic y Martina Iacovello (p.). Marcador cada cinco minutos: 2-1, 3-3, 4-3, 6-4, 7-8, 10-10, 13-10, 16-11, 18-13, 21-16, 22-19, 25-22. Árbitros: Hugo Xavier y Alexandre Bragança. Amonestaron con tarjeta amarilla a la local María Palomo y a la visitante Lucia Dalle y excluyeron con dos minutos a las locales Carme Castro y María Palomo y a las visitantes Macarena Gandulfo (2), Dagui Assana, Alexandra do Nascimento (2), Ramona Manojlovic e Irène Fanton.

El Mecalia Guardés golpea primero en la eliminatoria europea. Las de Ana Seabra se impusieron al Handball Erice en el encuentro de ida de octavos de final de la EHF European Cup, obteniendo una renta de tres goles que deja abierta la clasificación a cuartos, a falta del partido de vuelta que se disputará la próxima semana en Sicilia.

La victoria no llegó sin pelear, pues fue un partido muy igualado en el que el Guardés no logró despegarse con seguridad hasta después del descanso, donde logró una ventaja importante que le permitió liderar hasta el final. Aún así, los riesgos por ambos bandos ofrecieron un choque caótico y con muchos cambios de ritmo, lo que fue un deleite para una A Sangriña que vivió grandes actuaciones de las suyas. En ataque, lideraron Ramos y Téllez, así como Serrano desde los siete metros; mientras que la defensa de la portería de Balzinc fue crucial una vez más.

El Guardés salió a la pista con mucha energía, ofreciendo una defensa férrea y un ataque bastante agresivo. El Erice parecía algo bloqueado. Sin embargo, las visitantes pronto comenzaron a demostrar su dureza y calidad. El juego era ahora muy errático, de máxima igualdad entre dos conjuntos que arriesgaban. El alto ritmo de juego y los nervios provocaban, además, un muy poco característico desacierto en el tiro, más acusado entre las filas sicilianas.

Era todavía de una ventaja frágil. Apenas un puñado de errores bastaron para que las de Bruno Tornelli se recompusiesen. Los últimos minutos de este periodo fueron un nuevo tira y afloja. El Erice se había fortalecido en defensa.Los últimos minutos antes del descanso fueron frenéticos.

Un gran parcial

Las tablas se rompieron con creces en el reinicio, con una sucesión de acciones locales que parecía imposible de creer viniendo de los 30 minutos anteriores. Un impresionante parcial 6-0 daba la vuelta al partido, ante la incredulidad de un Erice ahora desarmado. Por delante, 25 minutos en los que habría que mantener el tipo y valerse del calor de A Sangriña.

La hoja de ruta estaba clara y las de Seabra estaban cumpliéndola (18-12, min. 43). Pero todavía no estaba todo el pescado vendido, como demostró la notable recuperación visitante, con un parcial de 0-3. El desenlace siguió la misma tónica de igualdad: el Erice no dejó de luchar, si bien el hueco previo en el marcador terminó por valerle la victoria al Guardés. El 25-22 supone un importante punto de partida, pero también abre la puerta a cualquier posibilidad. La resolución, dentro de una semana, el 24 de enero (18.00) en Casa Santa, Sicilia, retransmitida en directo por la Televisión de Galicia.