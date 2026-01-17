A Sangriña se viste su ropa de fiesta

El Mecalia Guardés se prepara para continuar con el sueño europeo. Hoy sábado (19.00 horas) A Sangriña acoge una de las citas más esperadas, con el partido de ida de octavos de final o Last 16 de la EHF European Cup. Las locales se medirán al Handball Erice italiano. El partido será retransmitido en directo por Televisión de Galicia. La competición europea regresa a A Guarda año y medio después de la final de 2023, perdida con el Antalya turco.

El Guardés llega con ganas de ofrecer su mejor versión. Si bien en su última demostración en A Sangriña venció al Zonzamas Lanzarote(24-19), cayó en el Palau de Granollers (25-22). Las de Ana Seabra saldrán a la pista con el objetivo de mantener sus opciones de cara al encuentro definitivo el sábado 24 (18:00) en Sicilia.

La hoja de ruta se ha centrado en evitar sobrecargas: tras el partido del miércoles en Granollers, las jugadoras pasaron allí la noche para viajar a casa el jueves por la mañana y descansar. Ayer por la tarde entrenaron. Cecilia Cacheda, que no viajó a Cataluña por molestias leves, estará disponible. Seabra convoca a las juveniles María Español y Melina Rodríguez. Quince jugadoras, a la espera de la reincorporación de Nerea Gil en las próximas semanas.

Un partido anterior del Mecalia. / SportCoeco

El Handball Erice es un club muy notable en Italia, con numerosos recursos en una plantilla que impresiona. Destacan nombres como el de la «guerrera» Shandy Barbosa, la portera croata Ivana Kapitanovic o los de otras jugadoras conocidas como Alexandra do Nascimento o Gabi Pessoa, quien vistió la camiseta guardesa hace cinco temporadas. Durante los últimos tiempos lo dirigía la entrenadora también exguardesa Cristina Cabeza hasta su salida en noviembre en favor de Bruno Tronelli. Ostenta el liderato en la Serie A1 (élite femenina italiana) con doce victorias y una única derrota y los impresionantes datos de 34 goles anotados de media por partido frente a los menos de 21 encajados.

Primera salida de las italianas

Su historial en la competición europea es significativamente diferente. La de este año es la cuarta participación del equipo en la EHF European Cup y la segunda ocasión en que logra colocarse entre los Last 16. Las italianas superaron esta temporada con creces las rondas 2 y 3 del campeonato, eliminando al Zeleznicar Indija serbio (83-54 global) y al Kaerjeng de Luxemburgo (68-30 global), respectivamente. Ha jugado esos cuatro partidos como anfitrión en el Pala Cardella siciliano.

«Se trata de un partido diferente, dentro de una competición especial», explica Ana Seabra. «Siempre estamos deseando vivir estas oportunidades y enfrentarnos a equipos que, a partir de la tercera ronda, son cada vez más fuertes. Tenemos la ambición de seguir en la competición, pero sabemos que habrá que trabajar mucho para conseguirlo».

Seabra destaca del Erice que es el campeón italiano: «Cuenta con varias jugadoras que conocemos muy bien, extranjeras de gran calidad y otras jugadoras con mucha experiencia competitiva. Es una muestra de la calidad que este equipo va a presentar».

La técnica del Mecalia deja claro su previsión: «Sabemos que nos espera un reto difícil. Queremos volver a disfrutar de un momento especial, tanto para el club como para nuestro pueblo», como es la competición europea, empezando por «hacer un buen partido en casa que nos permita soñar» para «en el segundo partido, seguir en esta competición, lo cual sería un logro muy importante y deseado».