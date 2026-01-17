El City de Guardiola o el PSG de Luis Enrique, probables destinos del nigranés Dro tras su salida del FC Barcelona

Una perla con denominación de origen en las Rías Baixas vuelve a sacudir el fútbol europeo. En el primer mercado de fichajes tras la salida de Fer López al Wolverhampton por 23 millones de euros, ahora es otro jugador formado en el área metropolitana de Vigo el que protagoniza los titulares de la prensa deportiva continental. El gallego Pedro Fernández 'Dro' (Nigrán, 2008) anunció ayer al FC Barcelona su deseo de depositar su cláusula de rescisión este mes de enero para abandonar la disciplina blaugrana.

La noticia fue avanzada por el diario SPORT , perteneciente al mismo grupo editorial de FARO, ha generado un auténtico terremoto en Can Barça apenas una semana después de alzarse con la Supercopa en Arabia Saudí. El nigranés cumplió la mayoría de edad el lunes 12 de enero, iniciando así una etapa en la que podía negociar con cualquier club siempre y cuando depositara los seis millones de euros que tenía como cláusula. Aunque el deseo de la dirección deportiva de Deco era poder renovarlo de acuerdo a su nuevo rol, la operación no llegó a tiempo.

El futbolista gallego ha estado en el punto de mira de grandes clubes de Alemania o Inglaterra durante las últimas semanas, pero hay dos que han tomado ventaja en esta carrera por sumarlo a su disciplina. El Manchester City de Pep Guardiola y el PSG de Luis Enrique se sitúan, ahora mismo, como destinos más probables para la última promesa de la cantera blaugrana. El conjunto inglés ya lanzó a principios de enero una oferta de 15 millones de euros, pero el parisino parece haber tomado la delantera. Según informa el periodista Fabrizio Romano, la intervención del técnico asturiano habría sido clave para que el interior eligiera al actual campeón de Europa.

La salida del futbolista formado en la ED Val Miñor hasta la categoría infantil pilló por sorpresa a Hansi Flick a pesar de no haber contado con él para el partido de Copa del Rey ante el Racing. El entrenador barcelonista ha visto como tomaba el mismo camino que Fábregas, Piqué, Xavi Simmons o Ilaix Moriba, hoy consagrado en el Celta, probando suerte lejos de la Ciudad Condal. «Somos el Barça y somos uno de los mejores equipos del mundo actualmente. A los canteranos de la Masía les damos la oportunidad de entrenar, crecer y jugar con los mejores jugadores del mundo. Creemos en ellos y les apoyamos. Si alguien quiere jugar en el Barça, tiene que poner el 100% de su corazón. Tiene que vivir por estos colores. Esto es lo que quiero ver de mis jugadores», opinó este sábado en rueda de prensa. «Como entrenador pones mucha energía para ayudar a los jugadores a mejorar y darles confianza, pero también hay mucha gente alrededor de ellos. Si al final se va a otro club, preguntadme y hablaré, pero ahora no», añadió sobre el caso específico de Dro.

La apuesta de Flick

Los catalanes, por lo tanto, pierden a una de las grandes perlas de La Masía una vez ya era legal que pudiese cambiar de aires con esta edad. El gallego llegó a la cantera del Barça en verano de 2022 procedente del ED Val Miñor Nigrán Fútbol base. Su gran rendimiento le valió un hueco en el primer equipo desde hace pocos meses, pero su etapa en la capital catalana ya ha llegado a su fin.

Dro recibió la confianza del técnico alemán durante la pretemporada y se ha mantenido en dinámica del primer equipo durante todo este tramo de curso. En total, ha disputado 148 minutos repartidos en cinco encuentros (cuatro de LaLiga y uno de la Champions League) bajo las órdenes del entrenador alemán, en los que había sumado una asistencia: a Fermín López contra el Olympiakos en su segunda y última titularidad como culer. Su debut se produjo contra la Real Sociedad el 28 de septiembre y, además, como titular.

Su último partido con el Barça fue el 2 de diciembre, hace mes y medio, contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga. Los blaugranas ganaron a los colchoneros por 3-1 y el '27' disputó el último cuarto de hora sustituyendo a Raphinha.