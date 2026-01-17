Derbi vigués con cuentas pendientes

En la jornada 17 del grupo A de Primera Nacional Masculina destaca el derbi vigués. El Granitos Ibéricos Carballal, quinto clasificado en Liga, visita al Reconquista (As Travesas, 20:00) con el objetivo de sumar una nueva victoria para seguir en la buena senda. Además, el primer partido del año 26 no fue especialmente brillante para los hombres de Fran González, aunque lograron salvar un punto en los minutos finales con una gran remontada. El Carballal tendrá la baja de Samu Amigo por trabajo. Durante la semana no ha podido entrenar Guille Rial, también por cuestiones laborales.

El Reconquista sabe que para frenar al Carballal tendrá que correr para superar su bloque central muy fuerte y en defensa, controlar a Guille, su generador de juego. El equipo de Víctor Garrido llega con los justos para el derbi que, como todos los partidos de rivalidad, se espera duro y en este caso más tenso. En el partido de la primera vuelta, el Reconquista presentó una reclamación ante el Comité de Competición de la Federación Española y acabó venciendo por alineación indebida del Carballal.

El que sigue imparable es el Valinox Novás, que esta tarde (17:00) recibe al Gáldar. El equipo de O Rosal ha ganado todos los partidos de Liga y cuando no ha podido ser brillante, ha tirado de oficio y sacrificio, como la semana pasada. Afrontan el choque sin bajas y con buenas sensaciones en los entrenamientos, pero sabiendo que este Gáldar poco tiene que ver con el de la primera vuelta, ya que se ha reforzado muy bien. Así, el entrenador Guillermo Artime cree que será un partido igualado, con un marcador bajo.

El Porriño tratará de romper la racha negativa de resultados en O Gatañal (mañana, 13:00), un templo del balonmano gallego, superando al Automanía Luceros. El conjunto porriñés, en zona de descenso, sabe que la distancia en los puestos de abajo son mínimas y con un par de victorias daría un salto importante. El Luceros es un equipo muy joven, con un juego muy rápido, que tiene a varios jugadores en dinámica de Asobal y su rendimiento depende mucho de si puede contar con ellos o no.

En el Polvorín (20:00), el Saeplast Cañiza tratará de aparcar los nervios y mostrar su mejor versión, tal y como estaban haciendo en los últimos partidos del año 2025. Esta semana un virus pasó por la entidad y varios jugadores estuvieron tocados, pero parece que llegarán para el choque ante el Ingenio, aunque eso sí, siguen con las bajas de larga duración de Pintus y Marcos, mientras que Cristian Canosa está regresando poco a poco.

Además, será una jornada de fiesta en el Polvorín, con maratón de partidos, y el equipo masculino quiere ofrecer una victoria a su público. El Ingenio destaca por su primera línea, llena de calidad, por lo que el Cañiza necesita recuperar su intensidad defensiva y mejorar en su efectividad ante la portería contraria para reencontrarse con la victoria.