El Orbe Zendal, presionado por la obligación

«En su casa van a sumar. Espero que no empiecen contra nosotras», pide Isma Martínez. Su Conservas Orbe Zendal visita esta tarde al Cicar Lanzarote Ciudad de Arrecife. Un equipo ascendido el pasado verano, en esa doble conquista conejera. El cambio de categoría le ha resultado más indigesto que a su vecino Zonzomar Plus Car Lanzarote. Este, penúltimo, al menos ha sumado cuatro puntos. El Ciudad de Arrecife sigue a cero. «Que nadie se crea que será fácil», sigue advirtiendo Isma.

Se antoja una prevención necesaria precisamente porque todo parece favorecer al Orbe Zendal. Su derrota con el Bera Bera (24-26), en la reanudación liguera, provocó más orgullo que tristeza. Las porriñesas tuvieron dos contras para empatar, antes de la sentencia, con el líder e indiscutible favorito. «Era una incertidumbre. Habíamos entrenado muy poco. No lo pudimos preparar. Hemos competido dignísimamente», resalta Isma. «Hemos sido mejores excepto en las situaciones especiales del juego. Nos tuvieron que sostener el siete contra seis durante toda la segunda parte. Con dos pivotes tan dominantes, que fijaban a nuestras ‘doses’, es imposible defenderlas. No fuimos capaces de reajustar el sistema.El partido fue buenísimo y la gente lo disfrutó».

Viaje con catorce jugadoras

«No son puntos, pero al final sí que es moral», resume. Le añade la ausencia de lesiones –se quedan en Galicia Juliana y Aroa por temas logísticos– y que sus catorce convocadas podrán disfrutar de un viaje cómodo: esta mañana, desde Vigo, con escala en Madrid y tiempo para reposar del madrugón en un hotel. El escenario positivo se completa con las estadísticas básicas de ambos rivales. El Conservas Orbe Zendal, con nueve victorias y cinco derrotas, pretende igualar al Beti-Onak en la quinta plaza. Anota 24,14 goles por partido y encaja 23,57. La escuadra local ha anotado un promedio de 21,71 goles y encajado 28,71 en sus catorce derrotas. En O Porriño perdió 31-14.

«Evidentemente es un partido muy complicado», contradice Isma. «Ellas en su casa están compitiendo muy bien. No se parecerá en nada al de la primera vuelta, cuando vinieron sin sus dos angoleñas (Marilia Correia Francisco y Mornesa Alfredo Tenda). Preveo un partido mucho más complejo. Allí ya han sufrido equipos de la parte alta, como Beti-Onak (27-29) o Guardés (22-26)», menciona. La Rioja, otro ejemplo, se impuso 20-21. «Se plantan bien y defienden duras, juntas. Tienen gol, sobre todo con las dos angoleñas, y buenas extremos. La central Radovic es muy buena. Están perdiendo por la situación clasificatoria y no por el juego. Han sido mejores que varios de sus rivales pero estar abajo pesa. Esperemos que no llegue contra nosotras la primera victoria».