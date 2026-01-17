Colisión de líneas en ascenso entre Rodavigo e Inelsa

Arranca la segunda vuelta en el grupo A de la División de Honor Plata Femenina y lo hace con un derbi gallego en la Bombonera (18:00), donde la SAR Rodavigo recibirá al Inelsa Solar Asmubal Meaño. Ambos conjuntos han ido de menos a más y actualmente se encuentran en una cómoda situación. Eso sí, en el regreso tras el parón navideño, la SAR arrancó con una nueva victoria, mientras que el Meaño perdió.

En las locales, seguirán de baja Lucía Pérez y Natalia. Goretti podrá disponer de algunos minutos después de tres meses de ausencia de las pistas. La entrenadora de la SAR, Vero Posada, destaca la buena dinámica del Meaño e insistió en la necesidad de «minimizar su lanzamiento exterior y ser muy duras en la zona central ya que tienen jugadoras muy relevantes en su primera línea». El Inelsa Solar Asmubal Meaño pierde a Raquel Sineiro, que se lesionó la semana pasada. Juan Costas quiere volver a ver la mejor versión de sus jugadoras.

El colíder, Helvetia Saeplast Cañiza, jugará en casa (18:00) ante el Cavidel Aula Valladolid, un rival a priori asequible.Isma Lago explica: «Tiene una defensa muy inteligente, que comete pocos errores. Será clave saber cómo atacarla y mejorar nuestra efectividad, además de seguir mostrándonos compactas en el aspecto defensivo».

El Rubensa Indupor Porriño viaja a las Canarias para enfrentarse al colista Perdoma en un partido vital para las chicas de Abel Estévez. Además, el equipo recupera a Iria Benaches. Poco a poco están volviendo las jugadoras lesionadas, por lo que confían en hacer una buena segunda vuelta que les permita salir de la zona de descenso. El objetivo para mañana (12:30) es reencontrarse con la victoria después de ocho derrotas consecutivas.