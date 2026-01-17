Angelito rasca un punto en Talavera

1-1 Talavera - Celta Fortuna TALAVERA: Jaime González; Edu Gallardo, Álvaro López, Sergi Molina, Cuenca (Farrando, min 70); Pedro Capó (Pitu Doncel, min 31), Isaiah, Montero (Valen, min 80), Ferni (Aleix Roig, min 46); Arturo Mollina (Luis Sánchez, min 70) y Marcos Moreno. CELTA FORTUNA: Coke Carrillo; Pablo Gavián, Jaime Vázquez (Milla, min 40), Meixus, Joel López (Somuah, min 46); Capde (Dela, min 46), Antañón (Barreiros, min 80), Anxo, Angelito; Óscar Marcos y Álvaro Marín (Luis Bilbao, min 73). GOLES: 1-0,min 23: Arturo Molina; 1-1, min 89: Angelito. ÁRBITRO: Aimar Velasco Arbaiza (Colegio vasco). Tarjetas amarillas al local Ferni, y a los visitantes Jaime Vázquez y Meixus.

El Celta Fortuna logró arañar un empate en El Prado ante el Talavera de la Reina, en un partido en el que los locales se adelantaron en la primera parte con un gol de Arturo Molina, pero Angelito marcó la igualada para los vigueses en el tramo final del encuentro.

Fredi Álvarez salió con su habitual sistema de 4-4-2 y con algunas novedades. Gavián entró en el lateral derecho, en lugar de Miller, y Capde suplió a Dela en la dirección del juego acompañado por Antañón, que retrasó su posición ante la ausencia de Hugo Burcio, convocado por primera vez en esta temporada por el primer equipo.

El partido estuvo marcado por una mejor puesta en escena de los locales, que llevaron la iniciativa teniendo más la posesión del balón y visitando más el área rival. La ocasión más clara la tuvo a los 10 minutos Marcos, cuyo potente disparo salió desviado por poco. A los vigueses les costó mover el balón en el centro del campo ante la presión asfixiante de los talaveranos.

El mejor juego de los locales recibió su recompensa en una jugada en la que Arturo Molina se internó dentro del área por la zona derecha del ataque y su disparo con pierna derecha sorprendió a Coke Carrillo, que no tapó bien el primer palo. Este gol en contra hizo que los celestes se vieran obligados a dar un paso adelante, aunque en la primera media hora no generaron demasiado peligro.

Lesión de Jaime Vázquez

Los blanquiazules tuvieron su primer revés en el partido tras la inoportuna lesión de su mediocentro, Pedro Capó, que tuvo que ser sustituido a los 31 minutos por Pitu Doncel. También el Celta Fortuna vio cómo uno de sus defensas centrales, Jaime Vázquez, se retiraba lesionado, entrando en su lugar Milla a los 40 minutos.

Los visitantes comenzaron a tener más el balón en el tramo final de la primera parte, aunque no encontraron muchos espacios y no hubo mucha propuesta ofensiva. Sus dos referentes, Óscar Marcos y Marín, no entraron mucho en acción. Anxo y Angelito, por su parte, no tuvieron demasiadas opciones de desbordar por las bandas.

Fredi buscó mayor profundidad ofensiva dando entrada a Dela. También dejó en el banquillo al lateral Joel López, entrando en su lugar Somuah, quien dispuso de la mejor ocasión a los 59 minutos en un latigazo,respondido por una gran intervención deJaime.

El Fortuna comenzó a merodear el área rival. Su mejor juego en el segundo tiempo tuvo su recompensa en el tramo final con un gol de bella factura firmado por Angelito en el minuto 89. El colegiado decidió añadir siete minutos de descuento. Fredi pidió que se revisara el VAR por un posible penalti en el 91, pero la reclamación no prosperó, y posteriormente pidió otra revisión por otra posible pena máxima cometida sobre Milla en el 97, sin que el árbitro tampoco señalara nada.