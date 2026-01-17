El Carballal, preparado para el bombardeo del Córdoba

Un Carballal necesitado de puntos recibe esta tarde al Córdoba. El conjunto vigués, que sigue con las bajas de Andrea Amarilla y Uxía, quiere hacer de su pabellón un fortín. En los dos últimos partidos en casa ya consiguieron dos victorias muy importantes y contra buenos rivales. Enfrente estará el Rahi-Sepisur Córdoba, cuarto clasificado a un punto del segundo. Del equipo andaluz, la técnica Ana Alonso destaca que cuenta con jugadoras de gran nivel y con un fantástico lanzamiento exterior. Así, el Carballal tratará de frenarlo y darle mucho ritmo al juego para conseguir una victoria que le permita salir de la zona de descenso.

HORA: 20:00. PABELLÓN: O Carballal.