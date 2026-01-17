Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de Honor Oro Femenina

El Carballal, preparado para el bombardeo del Córdoba

M.A.

Vigo

Un Carballal necesitado de puntos recibe esta tarde al Córdoba. El conjunto vigués, que sigue con las bajas de Andrea Amarilla y Uxía, quiere hacer de su pabellón un fortín. En los dos últimos partidos en casa ya consiguieron dos victorias muy importantes y contra buenos rivales. Enfrente estará el Rahi-Sepisur Córdoba, cuarto clasificado a un punto del segundo. Del equipo andaluz, la técnica Ana Alonso destaca que cuenta con jugadoras de gran nivel y con un fantástico lanzamiento exterior. Así, el Carballal tratará de frenarlo y darle mucho ritmo al juego para conseguir una victoria que le permita salir de la zona de descenso.

HORA: 20:00.

PABELLÓN: O Carballal.

