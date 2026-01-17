Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida cesta compraFer LópezProtestas flota bajuraInclusión y modaJulio IglesiasAccidente Policías Nacionales Vigo
instagramlinkedin

Polideportivo

Cal, Ortega y el Amfiv, entre los premiados por Amare Terra

REDACCIÓN

Vigo

La segunda edición de los premios Terra de Hércules, organizados por la Fundación Amare Terra y que se entregarán el próximo 27 de enero en Palexco (A Coruña), tendrán entre sus premiados a David Cal, Alfonso Ortega y el Amfiv.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents