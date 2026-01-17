El Bembrive se juega sus aspiraciones ante el Vilalba

Segundo partido consecutivo como anfitrión para el Bembrive FS, que recibe al Vilalba en Candeán (18:30). Comienza la segunda vuelta y el equipo que dirige Gael Madarnas afronta el primer reto, pues necesita ganar el golaveraje a las lucenses, vencedoras en la ida (1-0).

El quinteto verde recupera a la colombiana «Café», baja la semana anterior por motivos personales. Las viguesas no pueden permitirse más fugas de puntos ante su afición. Hasta ahora han caído en casa ante el Estrela (1-7) y no han pasado del empate frente al Ence Marín (3-3) y el Segosala (0-0).

La primera vuelta ha distribuido a los aspirantes a los play-offs casi en dos grupos. De una parte, el líder, Estrela Futsal, suma 42 puntos y lo persiguen El Gaitero Rodiles (40) y el Segosala (38). De otra, el Ence Marín (33), el Bembrive (32) y el Vilalba (32), que parecen destinados a pelear por la cuarta plaza, última que abre los cruces de ascenso. Por eso el quinteto vigués está obligado a ganar al equipo chairego.

El Vilalba es un oponente complicado. Su potencial ofensivo es abrumador: cinco jugadoras han marcado 7 (Leal y Balseiro) y 8 goles (Alvite, Andrea López y Elvi López). Alvite jugó en el Bembrive hasta 2024.

HORA: 18:30.

PABELLÓN: Candeán.