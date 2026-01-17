Alcaraz, a romper la historia

Australia se viste otro año más de gala para dar la bienvenida a lo grande al tenis en un 2026 que se presenta cargado de emociones y de grandes momentos que quedaran en el recuerdo, con Carlos Alcaraz pudiendo dar un estacazo a la historia de buenas a primeras.

Sin duda, tanto el murciano como Jannik Sinner serán los dos grandes nombres en la lucha por el título, siendo una sorpresa mayúscula y descomunal no verles el próximo domingo 1 de febrero en la gran final. El panorama actual del tenis no da opción a pensar en otro contendiente, en la que sería la cuarta final consecutiva de Grand Slam (récord que tienen Nadal y Djokovic entre 2011 y 2012), con Alcaraz buscando romper todos los récords.

Sinner y Alcaraz volverán a ser los dos grandes favoritos / EFE

El tenista de El Palmar puede convertirse en Australia en el tenista más joven de toda la historia en conquistar el preciado career Grand Slam, además de ser el más joven también de todos los tiempos en conseguir levantar siete títulos de Grand Slam.

El primer gran torneo de la temporada se le sigue resistiendo a un Alcaraz que no ha conseguido nunca pasar de cuartos y que al igual que ya hizo el pasado año, ha trabajado a consciencia para tratar de romper con ello. "Es el gran objetivo del año" ha ido asegurando el número uno mundial desde hace semanas sobre el preciado trofeo en Melbourne.

En el que será el primer torneo sin Juan Carlos Ferrero, Alcaraz llega a la cita oceánica tras semanas de preparación exhaustiva y especial para ello e incluso llegó a admitir que cambiaría poder ganar más de un Grand Slam este año para conseguir solo el Open de Australia.

88 años después

Levantar el trofeo pondría el nombre de Alcaraz todavía más arriba en los libros de historia y en la primera página de los tenistas más jóvenes en conseguir conquistar los cuatro grandes territorios del tenis mundial.

Grandes nombres de la historia del tenis han sido capaces de poder hacer la gesta más grande de este deporte, pero nadie a la corta edad del tenista murciano. Solo Don Budge, en 1938 cuando todavía no existía la Era Open, fue capaz de conseguirlo tras conquistar el Open de Francia, que por entonces no era conocido ni como Roland Garros.

ALCARAZ G SL Interior / Marc Creus

Para encontrar el más joven en conseguirlo en la época moderna, hay que irse hasta Rada Nadal, cuando lo consiguió en 2010 tras ganar el US Open. El balear tenía para entonces 24 años y 102 días, algo que daría margen de un año más a Carlos Alcaraz para poder superarlo.

El próximo 1 de febrero, cuando el murciano tenga exactamente 22 años y 272 días, puede romper todas las barreras de la historia y poner su nombre por encima de Don Budge y establecer un récord que se haría casi impensable de verse superado nunca más.

A la caza de las leyendas

Pese a ser el récord más preciado y el más llamativo, Alcaraz puede también poner su nombre en otras prestigiosas listas de récords de la historia, como el de ser el más joven en llegar a los siete títulos de Grand Slam.

De vencer en Australia, el murciano igualaría ya en títulos a nombres como los de John McEnroe y Mats Wilander, siendo el único de todos los tiempos en hacerlo antes de cumplir 23 años. Números que sin duda dejan ya sin argumentos para no poner al murciano en la mesa de los mejores de la historia pese a su corta edad, al igual que su gran rival, un Jannik Sinner que de argumentos también va sobrado para impedir todo ello.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del US Open en Nueva York. / Afp

El italiano quiere mantener por tercer año consecutivo el trono en Melbourne, algo que solo han conseguido hasta el momento Djokovic, Crawford y Emerson (con cinco).

El de San Cándido busca su quinto título de Grand Slam para no perder todavía más distancia con Alcaraz y defender así los 2000 puntos para no ver como el murciano toma todavía más distancia también en la clasificación ATP.

Adam Walton y Hugo Gaston serán los primeros rivales en los respectivos caminos de los hombres llamados a disputarse una vez más el trofeo más preciado del momento.