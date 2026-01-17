Abril Verde defiende su liderato en las Winter Series

El Abril Verde (Luis Pérez Canal, RCN Vigo) defiende este fin de semana el liderato provisional de las Winter Series Sailway-Deporte Galego de J70, que vivieron el primero de sus seis eventos en diciembre pasado en la ría viguesa.

Tras cuatro pruebas, sin descarte, el barco que patronea Luis Pérez Canal suma 5 puntos, frente a los 8 de LaGuardia&Moreira (Chuny Bermúdez, Marina Coruña) y los 9 de Marnatura (Luis Bugallo, RCN Vigo). En las Winter Series 24/25 el Abril Verde acabó cuarto y LaGuardia&Moreira concluyó subcampeón.

Ahora, la flota de J70, con base en el puerto deportivo del Real Club Náutico de Vigo, celebrará otra doble jornada de sábado y domingo. El circuito invernal de los J70 cuenta en 2026 con cinco fines de semana de competición y la previsión de un duelo al mes, con la siguiente cita a mediados de febrero (14 y 15), pero también con duelos en marzo (14 y 15), abril (18 y 19) y mayo (23 y 24).