De la Puente se rearma en Australia

Martín de la Puente encontró en el dobles el terreno perfecto para la revancha. Después de un arranque complicado en la gira australiana, el tenista vigués volvió a levantar los brazos en el Victoria Open, donde conquistó el título formando pareja con el neerlandés Tom Egberink. Un triunfo que no solo le devuelve la sonrisa, sino que confirma su capacidad para rehacerse en medio de un periodo de cambios.

Tras firmar un brillante 2025, número tres del mundo en tenis en silla de ruedas había rozado hace una semana el título en Brisbane, donde cayó en la final ante el británico Alfie Hewett, y pocos días después se despidió de forma inesperada del Victoria Open en cuartos de final, superado por el japonés Takuya Miki, pese a partir como primer cabeza de serie.

Pero si el cuadro individual fue esquivo, el dobles ofreció una historia muy distinta. Junto a Egberink, con quien ya había ganado un torneo en 2017 en Suecia, el gallego mostró una versión sólida, cómplice y competitiva, guiada por la experiencia y la confianza.

El camino al título comenzó con una victoria convincente en cuartos de final ante los neerlandeses Robin Groenewoud y Maarten Ter Hofte (6-4 y 6-2). En semifinales, De la Puente y Egberink elevaron el nivel para imponerse por 6-2 y 7-5 al británico Ben Bartram y al surcoreano Ho Won Im, sellando su pase a la final.

El duelo decisivo enfrentó a dos parejas con acento español y neerlandés. Enfrente estaban Dani Caverzaschi y Ruben Spaargaren, precisamente los dos jugadores con los que De la Puente ha ganado sus torneos grandes de dobles. El madrileño y el neerlandés venían, además, de conquistar el título en Brisbane, lo que añadía un componente emocional y competitivo al encuentro.

La final fue intensa, equilibrada y exigente. Durante una hora y media, ambas duplas se midieron sin concesiones, pero la mayor solidez y el oficio de De la Puente y Egberink acabaron marcando la diferencia. El triunfo por 6-3 y 6-4 confirmó el primer título del año para el vigués y su tercer título consecutivo de dobles en el Victoria Open.

Este éxito llega en un momento de transición personal y deportiva. Tras ocho años trabajando junto al técnico argentino Fernando San Martín en Barcelona, De la Puente ha comenzado otra etapa. Su pretemporada se desarrolló en Vigo, bajo la dirección de Roberto Rodríguez, en el Club de Campo, con la mirada puesta en un mes de enero cargado de torneos que culminará con el Open de Australia, primer Grand Slam del curso.Con este trofeo alcanza los 93 títulos internacionales en su carrera, una cifra que habla de constancia, talento y ambición.

Pero no hay margen para celebraciones, ya que el circuito no se detiene y el vigués disputará un nuevo torneo en Melbourne, última parada antes del Open de Australia (del 26 al 31 de enero), donde buscará dejar su huella.