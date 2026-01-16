Eloi Gamper y Juan Estevan, nuevos fichajes del Vigo-Rías Baixas

A menos de un mes para que empiece a rodar la temporada 2026, el Vigo-Rías Baixas ultima la confección de su plantilla. La estructura presidida por José Luis Chamorro eleva a doce el número de altas con una doble incorporación. El catalán Eloi Gamper y el valenciano Juan Estevan han elegido el proyecto flúor para seguir creciendo en la categoría Élite y Sub-23.

Una destacada actuación el pasado mes de septiembre junto a corredores profesionales en el G.P. Anicolor, prueba por etapas del calendario portugués, refleja el potencial de Eloi Gamper. A sus 20 años, el ciclista de Sant Cugat del Vallès se sube al tren del conjunto olívico procedente del Team MP Group.

Su sitio en el pelotón de carretera lo va a buscar Juan Estevan, un especialista en Mountain Bike que con 24 años ha decidido apostar por otra bicicleta. Un cambio avalado por el rendimiento ofrecido en sus apariciones puntuales sobre el asfalto. Sirva como ejemplo el top-10 que firmó el pasado verano en la segunda etapa de la Volta a la Provincia de Valencia. El ciclista de Villar del Arzobispo también practica ciclocrós y gravel.