El nigranés Dro se va del Barça

Malas noticias en el FC Barcelona. El gallego Pedro Fernández 'Dro' (Nigrán, 2008) se irá del Barça en este mercado de fichajes invernal y abonará los 6 millones de euros de su cláusula de rescisión. El club blaugrana tenía un plan para renovarlo cuando cumpliera los 18 años (obtuvo la mayoría de edad el 12 de enero, regresando de Arabia Saudí tras ganar la Supercopa); pero Deco no pudo cerrar la operación a tiempo. El futbolista ya se lo ha comunicado a Hansi Flick esta mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

La noticia ha sido avanzada por el diario SPORT, perteneciente al mismo grupo editorial de FARO, y ampliada por diversas fuentes. En ellas se apunta a Inglaterra o Alemania como posibles destinos del futbolista gallego al contar con varios equipos interesados en sus servicios.

En los próximos días se llevará a cabo una reunión entre el futbolista, su familia y agentes para valorar las diferentes ofertas que le han llegado. Todavía no está cerrado el club en el que jugará durante la segunda mitad de esta temporada, son varios los que han mostrado un fuerte interés: su ínfima cláusula de rescisión era un caramelo para los grandes de Europa.

A pesar del profundo malestar y la mayúscula sorpresa que ha provocado en el Barça esta noticia, desde las oficinas del club se va a intentar abrir una vía de diálogo para ver si es posible reconducir la situación con el protagonista de esta historia. Es por ello que el club culer contempla hacer un esfuerzo de última hora para retener al joven talento.

La apuesta de Flick

Los catalanes, por lo tanto, pierden a una de las grandes perlas de La Masia una vez ya era legal que pudiese cambiar de aires con esta edad. El gallego llegó a la cantera del Barça en verano de 2022 procedente del ED Val Miñor Nigrán Fútbol base. Su gran rendimiento le valió un hueco en el primer equipo desde hace pocos meses, pero su etapa en la capital catalana ya ha llegado a su fin.

Dro recibió la confianza del técnico alemán durante la pretemporada y se ha mantenido en dinámica del primer equipo durante todo este tramo de curso. En total, ha disputado 148 minutos repartidos en cinco encuentros (cuatro de LaLiga y uno de la Champions League) bajo las órdenes del entrenador alemán, en los que había sumado una asistencia: a Fermín López contra el Olympiakos en su segunda y última titularidad como culer. Su debut se produjo contra la Real Sociedad el 28 de septiembre y, además, como titular.

Su último partido con el Barça fue el 2 de diciembre, hace mes y medio, contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, en un encuentro correspondiente a la 19ª jornada de LaLiga. Los blaugranas ganaron a los colchoneros por 3-1 y el '27' disputó el último cuarto de hora sustituyendo a Raphinha.

Dura competencia

Uno de los motivos que ha empujado al futbolista a tomar un cambio de aires es la enorme competencia que tiene en su posición. Como mediapunta, las primeras opciones de Flick son jugadores contrastados, pero también jóvenes como Fermín López (22 años) y Dani Olmo (27 años). El gallego también ha actuado como extremo izquierdo, pero ahí están también por delante Raphinha y Marcus Rashford.

Dro ya no participó en la última sesión de entrenamiento que realizó el Barça antes de viajar a Cantabria para disputar los octavos de final de la Copa contra el Real Racing Club de Santander. Una ausencia que sorprendió a varios de los presentes, pero que se justificó de manera extraoficial con unas ligeras molestias físicas que le impedían participar en el duelo de la competición del 'KO'.