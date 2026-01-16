Cangas dará la salida a una nueva edición de la Liga Cíes-Rande

La Delegación de la Xunta de Galicia en Vigo acogió ayer la presentación de la tercera temporada de la Liga de Invierno Cíes – Rande 2026.

El acto estuvo presidido por la Delegada Territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, acompañada por la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luísa Sánchez; el presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo, Carlos Botana; el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde; el presidente del Liceo Marítimo de Bouzas, Miguel Pereira, que habló en representación de los clubes náuticos organizadores de la Liga; y el nuevo secretario xeral para o Deporte, Roberto García.

La temporada tendrá su bocinazo de salida el 31 enero con la puesta de largo de la Liga de Invierno Cíes – Rande, siendo el Real Club Náutico Rodeira de Cangas su anfitriona, celebrando la entrada de un nuevo patrocinador privado que se suma a los ya mencionados, como es Flow, del prestigioso regatista y velero, Alberto García.

La segunda cita tendrá por base operativa el Club Náutico San Adrián de Cobres, el 14 de febrero. El Real Club Náutico de Vigo recoge el relevo el 7 de marzo. El Liceo Marítimo de Bouzas lo hace el 28 de marzo y cerrará el Monte Real Club de Yates de Bayona, el 25 de abril.