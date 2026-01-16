Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Reto Desconexión Digital GaliciaAccidente Policías Nacionales VigoTropas españolas GroenlandiaInstagram Vigo 2016Julio IglesiasCelta 100 goles
instagramlinkedin

vela

Cangas dará la salida a una nueva edición de la Liga Cíes-Rande

Los representantes de las instituciones, en la presentación de ayer. | FDV

Los representantes de las instituciones, en la presentación de ayer. | FDV

redacción

Vigo

La Delegación de la Xunta de Galicia en Vigo acogió ayer la presentación de la tercera temporada de la Liga de Invierno Cíes – Rande 2026.

El acto estuvo presidido por la Delegada Territorial de la Xunta de Galicia en Vigo, Ana Ortiz, acompañada por la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luísa Sánchez; el presidente de la Autoridad Portuaria del Puerto de Vigo, Carlos Botana; el presidente de la Real Federación Gallega de Vela, Manuel Villaverde; el presidente del Liceo Marítimo de Bouzas, Miguel Pereira, que habló en representación de los clubes náuticos organizadores de la Liga; y el nuevo secretario xeral para o Deporte, Roberto García.

La temporada tendrá su bocinazo de salida el 31 enero con la puesta de largo de la Liga de Invierno Cíes – Rande, siendo el Real Club Náutico Rodeira de Cangas su anfitriona, celebrando la entrada de un nuevo patrocinador privado que se suma a los ya mencionados, como es Flow, del prestigioso regatista y velero, Alberto García.

La segunda cita tendrá por base operativa el Club Náutico San Adrián de Cobres, el 14 de febrero. El Real Club Náutico de Vigo recoge el relevo el 7 de marzo. El Liceo Marítimo de Bouzas lo hace el 28 de marzo y cerrará el Monte Real Club de Yates de Bayona, el 25 de abril.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Medio millón de adultos están llamados a colaborar con la ciencia este fin de semana en el hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo
  2. Marruecos abre sus aguas a la flota rusa para pescar la sardina que veta a la conserva gallega
  3. El centro de la tercera edad que financió Amancio Ortega ya cubre sus 120 plazas
  4. El chalé de O Castro que fue sede del Celta, vendido a una empresa extranjera
  5. Mingueza, rumbo a la Juventus: acuerdo cerrado para después del 30 de junio
  6. Llega a Vigo un buque mercante con un espectacular corrimiento de carga causado por el fuerte oleaje
  7. El dispositivo de la gallega UARX Space, único superviviente de un fallido lanzamiento en India
  8. Hasta 30.000 euros por vivienda: la Xunta subvenciona obras de rehabilitación en el rural gallego

El nuevo Kia Stonic ofrece un diseño sofisticado y tecnologías de alta gama que elevan la seguridad y la conectividad

El nuevo Kia Stonic ofrece un diseño sofisticado y tecnologías de alta gama que elevan la seguridad y la conectividad

Ángel de la Fuente: «Se introducen parches arbitrarios para beneficiar a determinados territorios»

Ángel de la Fuente: «Se introducen parches arbitrarios para beneficiar a determinados territorios»

La decana de la abogacía de Ourense acusa a la Xunta de «precarizar» el turno de oficio y Xustiza le afea su «postura inmovilista»

La decana de la abogacía de Ourense acusa a la Xunta de «precarizar» el turno de oficio y Xustiza le afea su «postura inmovilista»

El informe municipal de Noria 4 señala que el proyecto carecía de ático y bajo cubierta

El informe municipal de Noria 4 señala que el proyecto carecía de ático y bajo cubierta

El Concello de Ponteareas pagará ortodoncias y la matrícula universitaria a su personal

El Concello de Ponteareas pagará ortodoncias y la matrícula universitaria a su personal

La huelga de los médicos aplaza más de 3.300 consultas en el área sanitaria

La huelga de los médicos aplaza más de 3.300 consultas en el área sanitaria

El baño en la piscina termal de As Burgas costará 7 euros, y será gratis para menores de 15 años

El baño en la piscina termal de As Burgas costará 7 euros, y será gratis para menores de 15 años

La meteorología está a favor de la velutina: 2025 remata con casi 1.300 nidos retirados

La meteorología está a favor de la velutina: 2025 remata con casi 1.300 nidos retirados
Tracking Pixel Contents