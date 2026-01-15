La Solitaire du Figaro regresará a Vigo

Vigo volverá a situarse en el centro de la vela oceánica internacional con la llegada de una nueva edición de La Solitaire du Figaro Paprec, que recalará en la ciudad entre el 21 y el 24 de mayo de 2026 como final de la primera etapa, que comenzará en Normandía, en la localidad de Perros-Guirec, el domingo 17 de mayo, y se disputará entre la costa norte de Bretaña, el golfo de Vizcaya, Finisterre y las islas Cíes antes de la llegada a Vigo. La ciudad olívica será también el punto de partida del segundo asalto de esta prestigiosa regata.

La cita, una de las más emblemáticas y exigentes del calendario náutico europeo, regresa a Vigo gracias al apoyo institucional de la Deputación de Pontevedra y del Puerto de Vigo, reforzando el posicionamiento de las Rías Baixas como escenario natural privilegiado y referente en la relación entre Galicia y la élite de la vela oceánica.

El domingo 24 de mayo será uno de los momentos más destacados del evento, con la gran salida de la segunda etapa desde la ría de Vigo, un espectáculo deportivo y visual que permitirá a la ciudadanía y a los visitantes disfrutar de la flota de la clase Figaro navegando en uno de los enclaves más reconocidos del litoral atlántico europeo.

Además de la competición en el mar, la zona pública portuaria de Portocultura incrementará notablemente su actividad en tierra con la instalación de un village público, concebido como un espacio abierto, familiar y festivo. Este village contará con actividades infantiles, degustaciones gastronómicas y una programación de conciertos y animación musical prevista para las tardes del viernes 22 y el sábado 23 de mayo, reforzando la integración del evento en la vida social y cultural de la ciudad.

La vicepresidenta de la Deputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha destacado la importancia estratégica de esta nueva edición y la experiencia acumulada tras la última escala de la regata en la ciudad: “La experiencia vivida en Vigo durante la pasada edición de septiembre de 2025 demostró la enorme capacidad de la ciudad y de la provincia para acoger eventos náuticos de primer nivel, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y social”.

El presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, ha subrayado el orgullo que supone repetir como sede por segundo año consecutivo tras la experiencia vivida en la última edición: “Lo que vivimos en 2025 fue extraordinario, con un puerto volcado, una ciudad emocionada y regatistas que descubrieron en nuestra ría mucho más que un lugar de escala. Por su parte, Julie Coutts, directora general de OC Sport Pen Duick, dijo que «era fundamental para nosotros renovar esta colaboración. Vigo, con su profunda cultura marítima y su apertura al Atlántico, es una escala imprescindible que ofrece a los regatistas un desafío técnico de primer nivel y una acogida de una calidez excepcional”.