Jacobo Fernández estará en el Europeo absoluto

La Federación Española de Bádminton confirmó ayer la lista de jugadores convocados para la fase final del Campeonato de Europa que se disputará en Estambul del 11 al 15 de febrero y en la que figura el vigués Jacobo Fernández.

El jugador del Bádminton Cíes repite convocatoria después de haber conseguido la histórica clasificación para dicha fase final, en el mes de diciembre, en Irlanda.

Jacobo participará una vez más en la prueba de dobles. Disputarán sus encuentros en el grupo A frente a la cabeza de serie 1 y actual campeona de Europa Dinamarca, Inglaterra (tercera favorita), y Finlandia. Para España sería un sueño estar entre los dos primeros y meterse en semifinales