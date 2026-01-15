Balonmano | División de Honor Femenina
El Guardés pierde una gran ocasión
El Mecalia desperdicia la oportunidad de cazar al Bera Bera en el liderato | La ausencia de Cacheda limitó a las guardesas
REDACCIÓN
25 KH-7 BM Granollers (13+12): Itziar Martínez (2), Judith Vizuete (4), Marta Mera (p.), Ona Vila (2), Cristina Polonio (10), Carla González, Raquel Moré (2) [siete inicial], Mireia Torras (3), Berta Gamito, Lucía Moreno, Goundo Gassama (p.), Lucía Pérez, María Hombrado, Claudia Juan y Martina Capdevila (2).
22 Mecalia Atlético Guardés (9+13): María Palomo, María Sancha (4), Carme Castro (1), Lorena Téllez (3), Blakza Hauptman, Ania Ramos (1), Amandine Balzinc (p.) [siete inicial], Sabina Mínguez (p.), África Sempere (1), Jazmín Mendoza, Rosane Serrano (4), Elena Martínez (4) y Ariana Portillo (4).
Marcador cada cinco minutos: 2-2, 4-3, 7-4, 10-5, 11-9, 13-9, 14-11, 17-13, 19-16, 20-17, 21-18, 25-22.
Árbitros: Alberto Murillo y Pablo García. Amonestaron con tarjeta amarilla a la local Raquel Moré y a la visitante Ana Seabra (entrenadora) y excluyeron con dos minutos a las locales Carla González y Claudia Juan y a las visitantes María Palomo, Blazka Hauptman y Lorena Téllez..
Incidencias:Partido de décimo quinta jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2025/2026, disputado en el pabellón de A Sangriña.
La temporada, cuando tal vez no lo esperaba, puso al Mecalia Guardés delante de una gran oportunidad. El martes por la noche el Bera Bera –castigado por el duro partido que había jugado el fin de semana en Porriño– sufrió la primera derrota de la temporada ante el Elche que cortó la racha que las donostiarras acumulaban de veintisiete partidos sin conocer la derrota en el torneo doméstico. De repente la visita del Mecalia Guardés a Granollers ofrecía a las de Ana Seabra la posibilidad de alcanzar al Bera Bera en el liderato y abrir un nuevo escenario en la segunda vuelta que arranca esta semana. Pero no pudo ser. El Granollers, un equipo muy complicado y más en su pista, superó al Mecalia con justicia con una actuación incontestable. Fue mejor su ataque y sobre todo su defensa, que anuló a las guardesas y las dejó en un tanteo que beneficiaba sus intereses. La ausencia a última hora de Cecilia Cacheda fue un claro condicionante del partido porque sin el concurso de la lalinesa el Guardés jugó sin la brújula que siempre encuentra el camino cuando el bosque se vuelve más frondoso y oscuro.
Las de Seabra no pudieron seguir el plan de partido que tenían previsto. Defendieron regular (ya el pasado fin de semana flojearon en ese aspecto pero les salvó de un mayor compromiso la actuación de su portería), apenas pudieron correr y en ataque, sin Cacheda, la aportación de Portillo, Sancha, Elena Martínez y Serrano (cuatro goles de cada una) no fue suficiente. En el otro lado Cristina Polonio, autora de diez tantos, fue un martirio para ellas.
Al Mecalia el partido se le escapó demasiado pronto porque en el minuto quince se establecieron los tres goles de diferencia que no sería capaz de remontar en el resto del partido. El Granollers levantó un muro en torno a esa ventaja y no abrió la puerta para que el Guardés se colase por ella para conducir el duelo a un final igualado que pudiese ofrecer un escenario diferente. En el descanso ganaba el Granollers 13-9 y en el segundo tiempo tampoco hubo opción porque los cambios de Seabra en busca de una reacción no dieron los resultados deseados y el Granollers no concedió la mínima oportunidad.
Al Guardés no le queda otra que levantarse de cara al duelo del sábado que recibe en A Sangriña al Handball Erice italiano en la ida de los octavos de final de la EHF European Cup.
