FÚTBOL
Xabi se despide: "No ha salido como nos hubiera gustado"
El técnico colgó en las redes un mensaje en el que afirmaba: "Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible"
Xabi Alonso eligió las redes sociales para despedirse de los madridistas. El técnico tolosarra, que dejó de ser entrenador del Real Madrid el lunes cuando el reloj pasaba de las seis de la tarde, colgó un mensaje corto y sentido en el que afirmaba lo siguiente: "Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad. Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible".
El tolosarra fue quien ha decidió marcharse del Real Madrid tras el último pulso con Florentino, que le había comunicado que el preparador físico Antonio Pintus comenzaría a trabajar con el primer equipo. Algo que el tolosarra se ha negado a asumir porque tiene su propio equipo de trabajo y la injerencia del presidente y de Pintus han provocado que se rompieran definitivamente las relaciones y la marcha del vasco.
Mbappé no saltó al césped
Álvaro Arbeloa estaba dirigiendo su primer entrenamiento como primer entrenador del Real Madrid mientras se hacía público el mensaje de Xabi Alonso. Arbeloa, que apostó por una sesión con mucho balón, no contó sobre el césped con la presencia de Mbappé, Rudiger, Mendy, Rodrygo y Trent Alexander-Arnold. Si estuvieron algunos canteranos como David Jiménez, Cestero, Joan Martínez, Manuel Ángel y Palacios.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Davila 11/01/2026
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo a las puertas de un hospital de Vigo
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años