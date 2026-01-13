Torrens ficha por el Azulmarino, principal rival del Celta

El fichaje de Alba Torrens por el Azulmarino no es solo una noticia de mercado. Es un acontecimiento para el baloncesto femenino español. Una de las jugadoras que ha marcado una época, referencia dentro y fuera de la pista, vuelve a a su casa para ayudar al equipo mallorquín a lograr el ascenso de categoría.

Alba cerró el verano pasado su tercera temporada con el Valencia. Desde entonces la alero barajó diferentes opciones, y es que a sus 36 años la exigencia de una competición al máximo nivel era un handicap importante.

Todo comenzó a aclararse cuando apareció Azulmarino. El equipo mallorquín es el líder indiscutible de la Liga Femenina Challenge, con quince victorias en quince partidos. Volver a casa, y ayudar al equipo de su ciudad a conseguir el primer ascenso a la máxima categoría del baloncesto femenino nacional.

Alba debutará el sábado ante su afición frente al Osés Construcción. Una semana después, el sábado 24 llegarán al pabellón de Navia para enfrentarse al Celta Femxa Zorka. No cabe duda que será un partido especial no solo para la jugadora, sino también para el club que la vio crecer y hacerse jugadora de baloncesto.

Alba llegó a Vigo en 2007, con dieciocho años, tras pasar dos temporadas con el Segle XXI de la Federación. Durante dos temporadas, 07/08 y 08/09 jugó con Miguel Méndez como entrenador en el club vigués. Sus actuaciones no pasaron desapercibidas convirtiéndose en esos dos años en una de las jugadoras con más futuro. A partir de ese momento su carrera fue meteórica tanto a nivel club como selección.