España jugará en marzo un amistoso contra Egipto

La selección española de fútbol jugará un amistoso frente a Egipto en el estadio Ahmed bin Ali de Catar el próximo 30 de marzo, apenas tres días después de disputar la ‘Finalissima’, como vigente campeona de Europa, contra Argentina, actual campeona de la Copa América.

El encuentro se disputará a partir de las 18.00 horas en un recinto con capacidad para 45.000 aficionados que fue una de las sedes del Mundial de Catar de 2022 y en el que se jugaron siete encuentros, incluyendo uno de la ronda de octavos de final.

Las selecciones masculinas de España y Egipto solo se han enfrentado entre sí en una ocasión. Fue el 3 de junio de 2006 en el estadio Martínez Valero de Elche (Alicante). España se impuso por 2-0, con goles de Raúl González y José Antonio Reyes.