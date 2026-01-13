Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Visitas al médicoVigo apaga su NavidadBrotes verdes incendios GaliciaVigo VerticalRobos viviendas VigoSevilla-Celta
instagramlinkedin

fútbol

España jugará en marzo un amistoso contra Egipto

efe

Madrid

La selección española de fútbol jugará un amistoso frente a Egipto en el estadio Ahmed bin Ali de Catar el próximo 30 de marzo, apenas tres días después de disputar la ‘Finalissima’, como vigente campeona de Europa, contra Argentina, actual campeona de la Copa América.

El encuentro se disputará a partir de las 18.00 horas en un recinto con capacidad para 45.000 aficionados que fue una de las sedes del Mundial de Catar de 2022 y en el que se jugaron siete encuentros, incluyendo uno de la ronda de octavos de final.

Las selecciones masculinas de España y Egipto solo se han enfrentado entre sí en una ocasión. Fue el 3 de junio de 2006 en el estadio Martínez Valero de Elche (Alicante). España se impuso por 2-0, con goles de Raúl González y José Antonio Reyes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents