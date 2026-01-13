Otro empujón para el Run Run Vigo

El próximo 15 de febrero la «Subida ao Castro» dará el banderazo de salida de una nueva edición del Circuito Run Run Vigo. Abel Caballero, que ayer presentó el calendario junto a los responsables de las doce carreras populares del programa, concedió un importante regalo al anunciar a los representantes de las carreras que sus organizaciones serán reconocidas este año como «Vigueses Distinguidos». Un premio para el trabajo que realizan por la difusión del deporte.

El alcalde expresó su orgullo por presentar la decimoséptima edición del «Run-Run Vigo», que por tercer año consecutivo cuenta con doce carreras y que en la última temporada creció un 25 % en participación respecto a la de 2024, movilizando a 18.000 atletas, entre 15.000 adultos y 3.000 niños.

Acompañado de Pilar Ruiz y Mar Mariño, en representación de la regata «Vig-Bay»; Roberto Rey, por «Calvario 5+5»; Roberto Giráldez, por «10K de Teis»; Guillermo Janeiro, por «Subida ao Castro»; Mónica Fernández, por el 21 de Vigo; David Posada, por «Milla de Vigo»; Elvira Rivas y Javier Alonso, por “Érguete e corre»; Antonio Villar y Fabián Bastos, por «Carreira da Cereixa de Beade»; Eleuterio Ángel García Rodríguez y Rosa Martínez, por «Nocturna de San Xoán»; María Gómez y José Carlos Vidal, de la Asociación Española contra el Cáncer; Delmiro Hermida, por la carrera de las Travesas y Modesto Comesaña, por la Praia de Samil, el alcalde destacó la “excepcional movilización transversal” que representa la iniciativa deportiva municipal con la participación de adultos y niños.

Caballero destacó la consolidación del circuito municipal de running, que cuenta con la mayor acogida entre los corredores y recorre la mayoría de los barrios de la ciudad. «Run Run Vigo funciona en todas partes», remarcó, e informó a los organizadores de las diferentes pruebas de su nombramiento este año como Viguesas y Vigueses Distinguidas.

El objetivo inicial de promover y generalizar el running como deporte se ha cumplido, explicó, indicando que «las 12 pruebas son imprescindibles en la ciudad» y que gozan de «prestigio y reconocimiento».

A falta de concretar algunas fechas el calendario queda de la siguiente manera: Subida ao Castro (15 de febrero), Calvario 5+5 (1 de marzo), 10 K de Teis (15 de marzo), Vig-Bay (12 de abril),Playa de Samil (17 de mayo), Carrera de los Cerezos en Flor (31 de mayo), Noche del Corredor en Vigo (junio), Nocturna de San Xoan (23 de junio), Vigo contra el cáncer (octubre), La 21 (15 de noviembre), Érguete e Corre (29 de noviembre), Milla de Vigo (diciembre).