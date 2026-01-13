Combate nulo entre Bembrive y Segosala

No hay manera de hincarle el diente al Segosala. Tercer partido en Vigo desde la campaña 23/24, quinto de la serie de enfrentamientos ligueros entre ambos equipos… y segundo empate de las viguesas, que al menos rascaron un punto.

Con el quinteto vigués generando sus principales ocasiones a través de Clau y sus diagonales para acabar en duro disparo, a veces fuera por poco, otras repelidos por la portera visitante, el duelo deparó mucho sacrificio defensivo (el año pasado las castellanas ganaron 7-2 y 3-5) por ambos quintetos… y también otra notable exhibición de Patri Arruti entre los palos del Bembrive.

El choque deparó minutos a la carrera, con el balón volando de un lado a otro en busca de rápidos contragolpes, pero también minutos de imprecisiones: el precio de un duelo complicado para ambas formaciones.

El duelo de artilleras (Clau versus Alba del Carmen y Claudia Garrido) también terminó en tablas. Garrido mandó un balón a la madera en el séptimo minuto y, al igual que la morracense, generaron las mejores ocasiones. Pero ambas porterías estuvieron perfectamente cubiertas. Arruti, además, ganó un par de mano a mano decisivos y muy complicados, uno de ellos en el único (y grave) error de las verdes en la segunda mitad (mal pase de Sabela cerca del área, minuto 27).

El empate frena la racha de seis victorias consecutivas y relega a las de Gael Madarnas a la quinta plaza, ahora fuera de los play-offs. El 0-0 es el segundo resultado sin goles en toda la historia del Bembrive FS en la categoría de plata, a la que llegó en 2020. El otro, en febrero de 2024 contra el Alcorcón, también en Vigo, pero en el Vicente Álvarez.