Fútbol
Directo | Arbeloa comparece en rueda de prensa tras su primer entrenamiento con el Real Madrid
El sustituto de Xabi Alonso se presentó a los jugadores antes de dirigir el entrenamiento previo a la visita copera al Albacete
EFE
Álvaro Arbeloa vivió su primer día como entrenador del Real Madrid, tras la decisión de la directiva del club blanco de dar por finalizada la corta etapa de Xabi Alonso y apostar por el técnico de su filial, que se presentó a los jugadores antes de dirigir el entrenamiento previo a la visita copera al Albacete.
A primera hora de la mañana Arbeloa llegó a la Ciudad Real Madrid en un día especial. La única sesión de entrenamiento con la que el conjunto madridista preparó los octavos de final de la Copa del Rey, se inició con 30 minutos de retraso al horario marcado, a las 11:30 horas.
El motivo fue la presentación de Arbeloa en el vestuario a los jugadores del primer equipo con una charla que dio paso a la activación previa en el gimnasio a saltar al terreno de juego del campo de entrenamiento habitual en la ciudad deportiva.
Junto a Arbeloa, con rostro muy serio en todo momento viendo las carreras de calentamiento de sus jugadores y los rondos iniciales, la imagen de la mañana fue el regreso de Antonio Pintus al mando de la preparación física de los futbolistas.
- Cancelado el transporte de ría de primera hora entre Vigo y Moaña
- El geriátrico privado rechaza asumir el ingreso del presunto homicida de Lavadores: «Es un riesgo en la convivencia del centro»
- Davila 11/01/2026
- Persecución de película por Vigo: choca contra dos coches policiales y otros tres aparcados
- Mueren dos personas tras una colisión frontal entre un camión y un turismo en la LU-530 de Lugo
- Detenido un hombre por amenazar con un cuchillo a las puertas de un hospital de Vigo
- Alertan sobre el «timo del aviso del banco» tras estafar 20.000 euros a un septuagenario de Sanxenxo
- Natura sortea el oso que vigiló sus tiendas durante treinta años