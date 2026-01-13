Arbeloa arranca masajeando al vestuario: "No me preocupan mucho los egos"

A las 13.39 horas Álvaro Arbeloa compareció en la atiborrada sala de prensa de Valdebebas, en la que periodistas y estudiantes del máster de comunicación del club se mezclaban en sus preciadas sillas. Tomó la palabra Emilio Butragueño, director de relaciones institucionales, que dedicó sus primeras palabras al nuevo técnico: "Querido Álvaro, esta es tu casa. Conoces bien los valores y la exigencia de esta institución. Te ayudaremos a conseguir hacer realidad los sueños de nuestros aficionados". Y después tuvo palabras para Xabi Alonso, al que calificó como "una leyenda del madridismo", e insistió en que la decisión de su salida se ha tomado "de mutuo acuerdo".

Madridismo en vena

Arrancó Arbeloa advirtiendo que "para mí es un día especial, como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid, el mejor club del mundo, el mejor club de la historia. Consciente de la tarea que tengo y con muchísima ilusión". Ayer me confirmaron por la tarde que Xabi y el club habían decidido separar sus caminos y que querían que asumiese la responsabilidad de sustituirle. Y sí, hablé con Xabi, porque sabéis lo que le respeto y le quiero".

El técnico no habló de la duración de su contrato y se limitó a advertir que "estaré en el Real Madrid hasta que el Real Madrid quiera porque es mi casa. Tengo ganas de que llegue mañana mi primer partido porque tengo la suerte de poder entrenar a una plantilla extraordinaria". Insistió en elogiar la actitud del vestuario, que ha sido el principal causante del fracaso de Xabi Alonso por sus pulsos con el entrenador. "Todos hemos visto como se han esforzado en la final de la Supercopa. Tenemos un equipo de chicos dispuestos a todo. Aquí hay jugadores con 6 Copas de Europa, esto se olvida pronto. Ganar con este escudo solo se puede a base de esfuerzo y de constancia", apuntó.

Masaje al vestuario

Sobre esto último añadió que "los egos no me preocupan mucho. Son grandes profesionales, son todos muy buenos chicos con muchas ganas de hacer las cosas bien. No hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores del Real Madrid. Yo he sido jugador de este club y lo sé. La mejor etapa de mi vida fue siendo jugador del Real Madrid. Son autoexigentes y deseando que llegue el primer partido".

Arbeloa es optimista porque "tenemos toda la temporada por delante. Estamos en una gran disposición en las tres competiciones. Y solo me preocupa tenerles disponibles, que se puedan expresar, que sean felices, que puedan disfrutar. Llevar este escudo es lo mejor que te puede pasar en esta vida. El Real Madrid tiene 123 años de historia. Sé donde estoy y la exigencia que hay. Sé lo que es jugar bien y tengo claro lo que quiere el aficionado. Si no, no tendríamos el palmarés que tenemos. Aquí lo importante es ganar".

Puso el foco en "la cantera del Real Madrid es la mejor cantera del mundo. Hay jugadores crecidos aquí repartidos por todo el mundo. Estos jugadores me han traído hasta aquí y saben que ahora tienen a un entrenador que los conoce muy bien y que cuenta con ellos". Y terminó agradeciendo contar con la colaboración de Antonio Pintus: "Es un privilegio tenerle en el equipo de trabajo. Va a llevar la parcela física. Tiene su método y todos sabemos lo bien que ha funcionado en esta casa. Es una suerte tremenda para mí y para todos los jugadores".

El 'nuevo Mourinho'

Sobre Xabi añadió que "Xabi me ha deseado lo mejor porque tenemos una relación de amistad que está por encima de muchas cosas. Estoy seguro que le va a ir bien en el futuro y vamos a estar juntos siempre". También habló la ascendencia que tiene Mourinho sobre él y su perfil de entrenador: "Fue un privilegio y un honor ser entrenado por Jose. Influyó mucho en mí y llevo eso dentro de mí. No tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mourinho, fracasaría estrepitosamente".

El primer día de Arbeloa como entrenador del Real Madrid había arrancado con la llegada del técnico a Valdebebas pasadas las 7 de la mañana, como habitualmente hacía siendo entrenador del Castilla. El salmantino llega acompañado de Julián Carmona como segundo entrenador y con tres colaboradores más, más allá del regreso de Antonio Pintus para dirigir la parcela física y los entrenamientos. Quien no estará finalmente en su staff es Diego López, que no sube al primer equipo. En el primer entrenamiento, que dirigió Pintus, como quiso imponer Florentino a Xabi Alonso, estuvieron presentes los canteros Fran González, Sergio Mestre, David Jiménez, Joan Martínez, Jorge Cestero, Manuel Ángel y César Palacios, y faltaron sobre el césped Kylian Mbappé, Ferland Mendy, Antonio Rudiger, Rodrygo y Trent Alexander-Arnold. Mientras entrenaba el Madrid, Xabi colgaba un mensaje de despedida al madridismo en el que confesaba que "no ha salido como nos hubiera gustado". A estas horas, son siete los jugadores de la plantilla blanca que no se han despedido de Xabi en sus redes: Vinícius, Bellingham, Alexander-Arnold, Militao, Mastantuono y Mendy.