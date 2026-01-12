Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vila salva un buen punto para el Areas

REDACCIÓN

Celanova

Buen punto el logrado por el Areas en el campo de San Rosendo de Celanova. Los pontareanos se adelantaron en el marcador mediado el primer tiempo, pero el equipo local fue capaz de darle la vuelta al partido. Vila salvó un punto al final.

