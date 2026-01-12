El Valinox se permite media tiempo de mala defensa

27-34 Tacoronte - Valinox Novás

El Valinox Novás sigue imparable en su reencuentro con la competición en 2026. A pesar de la victoria, no fue el mejor partido del conjunto de O Rosal, sobre todo en la primera mitad. El equipo dirigido por Guillermo Artime no estuvo fino en el aspecto defensivo y eso se vio reflejado en los goles encajados (17 en los 30 primeros minutos). Aún así, logró irse al descanso por delante en el marcador, porque lograron contrarrestar los goles encajados con rápidas contras (17-20, al descanso).

En la segunda parte, el Novás ajustó el trabajo defensivo y recuperó su esencia. Así, en los primeros 12 minutos tras el descanso, sentenciaron el choque con un parcial de 2-9 (19-29). A partir de ahí, minutos para todos y una nueva victoria para el líder.

25-25 Granitos Ibéricos - Luceros

El Granitos Ibéricos Carballal sumó un punto en su cancha ante el Automanía Luceros, en un partido de muchas variantes a lo largo de los sesenta minutos. En la primera mitad, el conjunto local hizo un buen trabajo defensivo y además, con las ideas claras en ataque (14-12). Pero en la segunda mitad, el Carballal comenzó a sufrir ante la portería contraria, con un Mateo Pallas tremendamente acertado. Así, mediada la segunda mitad, el Luceros mandaba con cinco tantos de ventaja (17-22). Pero el Carballal reaccionó, aprovechando su buena defensa, para salir a la contra y conseguir goles rápidos. A falta de nueve minutos, el equipo local seguía cuatro goles abajo (20-24), pero no se rindió y con una gran defensa fue recortando hasta lograr el empate a falta de 7 segundos para el final.

24-28 Porriño - Teucro

El BM Porriño no pudo comenzar el año 2026 con una victoria que le permitiese romper la mala racha de resultados que arrastra. El equipo porriñés plantó cara, pero en la primera mitad el Teucro logró escaparse en el marcador aprovechando diez minutos malos de los locales (11-17, al descanso).

En la segunda mitad tocaba remontar y el Porriño lo intentó. Llegó a ponerse a sólo dos tantos a falta de ocho minutos (22-24) y afrontó al tramo final con opciones incluso con posesión para ponerse a un tanto. Hasta el 24-26 (min. 57:30). Ahí se acabó la remontada. El conjunto local falló un 7 metros en los instantes finales y el Teucro cerró su victoria.

28-28 Ingenio - Reconquista

El Reconquista de Vigo sumó un punto muy meritorio en su visita al Ingenio, un equipo muy duro como locatario. El conjunto vigués viajaba a las islas sin pivotes, tras confirmarse la baja de Nano, y ello obligó al entrenador Víctor Garrido a improvisar un ataque diferente. Así el Reconquista salió con 4 primeras líneas y lo cierto es que sorprendió al rival. Durante casi todo el partido, llevó la iniciativa en el marcador (13-17, al descanso). Así también arrancó la segunda mitad, siendo un equipo muy sólido en el aspecto defensivo y con una gran aportación de Yeray en portería. El Reconquista dominó el marcador hasta el minuto 45, cuando el Ingenio logró empatar (22-22) y a partir de ahí, el partido tuvo muchas alternativas, en las que parecía que el choque se decantaba a favor de uno u otro equipo. A falta de cinco minutos, los vigueses estaban dos goles abajo (26-24), pero remontaron con un parcial de 0-4 (26-28). En los últimos dos minutos, el Ingenio empató y aún hubo tiempo para más goles, pero ambos metas se lucieron.

29-27 Lalín - Saeplast Cañiza

El Saeplast Cañiza no pudo sorprender al Disiclín Lalín, en un partido extraño en el que ambos conjuntos comieron muchos errores. Al Cañiza le faltó consistencia en el juego, porque cuando apretaba en defensa, erraba en el lanzamiento. Así, el choque avanzó tremendamente igualado. Al descanso, 15-15. Tras el paso por vestuarios, el Lalín logró abrir una pequeña distancia en el marcador (23-16, min. 44), pero el Cañiza reaccionó y volvió a igualarlo en los últimos instantes (28-26, min. 59), ya sin tiempo para darle la vuelta al marcador.