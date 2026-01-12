| Segunda Federación
La UD Ourense sueña a lo grande
Vencieron al Salamanca, con un gol de De Pedro, y acarician el play off
REDACCIÓN
Importante victoria la lograda en la tarde de ayer por la UD Ourense. El equipo ourensano recibía ayer la visita de un rival directo en la lucha por el play off, el Salamanca, que llegaba al campo de O Couto con tres puntos de ventaja sobre los ourensanos.
El partido comenzó con mucho ritmo y con susto para los locales, pues el colegiado le anulaba un gol a los charros, a los dos minutos de juego.
La UD apretó mucho, y al filo del descanso se adelantaba en el marcador por mediación de De Pedro.
En la segunda parte el Salamanca se estiró y llegó con peligro, pero el equipo local estuvo bien colocado sobre el terreno de juego. En el último minuto, el cuadro charro volvió a marcar, pero también fue anulado por el colegiado del encuentro.
