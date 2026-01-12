Simeone recula: "Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y al señor Vinicius. Acepto que no estuvo bien"

"Más vale tarde que nunca", pensarán algunos al escuchar a Diego Pablo Simeone pedir disculpas. Otros dirán que "rectificar es de sabios". Y alguno dirá que "a buenas horas". En cualquier caso, el entrenador del Atlético ha reculado y ha admitido que cometió un error en la semifinal de la Supercopa de España que se jugó el pasado jueves en la ciudad de Yedda, en Arabia Saudí.

"Disculpas, no perdón"

"Me gustaría pedirle disculpas al señor Florentino y al señor Vinicius por el episodio que vieron. No está de parte mía ponerme en ese lugar y acepto que no estuvo bien", confesó el argentino en la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana en los prolegómenos del partido que este martes medirá a los rojiblancos con el Deportivo en Riazor correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey.

Durante el encuentro ante los madridistas, Simeone se dirigió a Vinicius en los siguientes términos: "Te va a echar Florentino. Acuérdate que te va a echar. Te va a echar, acuérdate de lo que te digo". Las cámaras de televisión recogieron el momento en que ocurría, durante el partido entre atléticos y madridistas. El Cholo trata de sacar del partido al brasileño, que respondía a las provocaciones del técnico con una sonrisa y diciéndole cosas mientras se tapaba la boca.

Pero el asunto adquirió otra dimensión cuando al ser sustituido el jugador, se montó un tumulto en la banda en la que se enfrentaron los dos banquillos. Vinícius respondió a Simeone y Xabi Alonso le pidió al argentino que se dirigiera a sus jugadores y no a los del Madrid. El entrenador del Real Madrid fue más en la rueda de prensa posterior al partido y señaló que Simeone "no es ejemplo de buen deportista".

Preguntado por estas declaraciones de Xabi Alonso, Simeone indicó que "no tengo nada más que agregar". Lo que sí ha llamado la atención este lunes es que el propio técnico del Atlético haya advertido que "son disculpas, no perdón", lo que ha pedido a Florentino, que ni siquiera estaba en Arabia el jueves, y a Vinícius.