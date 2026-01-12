Presión sin premio para el Gran Peña

1 VILLALBÉS: Santomé, Buyo (Mosquera, minuto 66), Verez, Javier, José, Lamas, Rey (Borja, minuto 77), Gardette (Diego, minuto 66), David, Trigo (Herrero, minuto 87) y López. 0 GRAN PEÑA: Andrés, Armada (Delicado, minuto 78), Alexandre, Alonso (Cantero, minuto 46), Ginto (Gastón, minuto 65), Arango, Barrios (Lago, minuto 65), Iker, Mateo (Marcos, minuto 65), Coira y Santiago. GOL: 1-0, minuto 18: Lamas.

Dura derrota del Gran Peña en casa del segundo clasificado, el Racing Club Villalbes, por un ajustado 1 a 0. Los locales se adelantaría pocos después del primer cuarto de hora de partido y pese a los intentos, no lograron empatar.

El Gran Peña llegaba a Villalba para enfrentarse a uno de los rivales más duros de la categoría, el Racing Club Villalbes en un duelo vital para los chicos de Martín Blanco para ver en que dirección va el equipo.

El partido comenzaba y los locales mostraron sus cartas con un estilo con más dominio sobre el terreno de juego. Era el minuto 18, cuando los locales aprovecharían la pasividad de la defensa para hacer llegar el balón a Lamas que se encargaría de hacer el 1 a 0.

Los visitantes continuaba buscando la forma de empatar un partido que se les había puesto cuesta arriba, pero sin premio.

Los minutos pasaban y los locales no permitían que el balón lograra cruzar la línea de gol defendida por Santomé. Los intentos no terminaban en buen lugar, y los visitantes cada vez se desesperaban más en busca del gol de la igualada.

Finalmente, los locales se llevan los tres y el Gran Peña termina la jornada decimosegundo en la tabla con 19 puntos. En la próxima jornada, el conjunto dirigido por Martín Blanco recibirá al Noia, rival directo por la lucha en el descenso y que puede ser un punto de inflexión en la dirección del equipo.