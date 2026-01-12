| Segunda División
La pelea en cabeza se aprieta aún más
El Racing de Santander dejó escapar toda su ventaja y cerró la primer vuelta del campeonato igualado a puntos con Las Palmas en la primera plaza de la clasificación de LaLiga Hypermotion, tras encadenar su cuarta jornada consecutiva sin vencer, al verse sorprendido (2-3) en el Sardinero por el Zaragoza. Un tropiezo que no pudo aprovechar Las Palmas, que dejó escapar la posibilidad de arrebatar el liderato al conjunto cántabro, tras empatar 1-1 en casa con el Deportivo en un partido en el que falló un penalti.
