El Moaña se queda sin dos puntos en el último suspiro

El Moaña se quedó ayer sin premio en el último minuto ante el Cented Academy, un rival directo para salir de la zona peligrosa. Los moañeses se adelantaron al filo de la media hora de juego con un tanto de Breixo, pero en el minuto 90 Etién puso el 1-1 definitivo. Con todo, el Moaña acumula tres jornadas consecutivas sin perder.