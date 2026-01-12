Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vigo apaga su NavidadTensión en GroenlandiaBrotes verdes incendios GaliciaBonita historia de amor en SantiagoFeijóo Interparlamentaria PP
instagramlinkedin

El Moaña se queda sin dos puntos en el último suspiro

REDACCIÓN

Moaña

El Moaña se quedó ayer sin premio en el último minuto ante el Cented Academy, un rival directo para salir de la zona peligrosa. Los moañeses se adelantaron al filo de la media hora de juego con un tanto de Breixo, pero en el minuto 90 Etién puso el 1-1 definitivo. Con todo, el Moaña acumula tres jornadas consecutivas sin perder.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents