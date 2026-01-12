El Moaña se queda sin dos puntos en el último suspiro
REDACCIÓN
Moaña
El Moaña se quedó ayer sin premio en el último minuto ante el Cented Academy, un rival directo para salir de la zona peligrosa. Los moañeses se adelantaron al filo de la media hora de juego con un tanto de Breixo, pero en el minuto 90 Etién puso el 1-1 definitivo. Con todo, el Moaña acumula tres jornadas consecutivas sin perder.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Solteros en el Vigo de los 70