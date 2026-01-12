fútbol | Internacional
El Manchester United extiende su crisis a la Copa
El Brighton les elimina tras ganar en Old Trafford | El resto de los grandes favoritos avanzaron de ronda sin problemas
agencias
El Arsenal remontó con autoridad (1-4) al Portsmouth para avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup sin excesivo suspense a pesar de empezar por debajo en el marcador, mientras que el Manchester United cayó (1-2) ante el Brighton.
El equipo de Arteta, quien metió diez cambios con respecto a su último once titular, encajó el 1-0 del equipo de la Segunda División inglesa a los tres minutos. Después de la histórica campanada del Macclesfield el sábado, un sexta división eliminando a un Premier y encima vigente campeón como el Crystal Palace, el Arsenal compró alguna papeleta para ser víctima de otra sorpresa. Sin embargo, el líder de la Premier se fue al descanso ya por delante en Fratton Park, incluso perdonando un penalti para mayor renta, y en el segundo tiempo redondeó la goleada con Martinelli de protagonista con un ‘hat-trick’.
Por su parte, el Manchester United, 13 veces campeón del torneo, cayó por primera en tercera ronda de la FA Cup desde 2014 ante un Brighton que, por cuarta visita de las últimas cinco, fue capaz de ganar en Old Trafford. Los ‘red devils’, sin rumbo y sin entrenador, llevaron su temporada de mal a peor con una pobre actuación en casa.
Los del sur de Inglaterra se quedaron el billete copero con los goles de Brajan Gruda y Welbeck, uno en cada parte, mientras el United, que terminó con diez por la segunda amarilla al joven Shea Lacey, solo pudo maquillar el resultado con el 1-2 en el 84. Sesko, que de repente está encontrando el gol, firmó el tanto, su tercera diana en los últimos partidos.
