Inter y Nápoles empatan en la cita en la cumbre de la Serie A

Dos goles de Scott McTominay, el último en el minuto 81 para rebelarse contra un penalti más que discutible que había supuesto el 2-1 para el Inter, sostienen el pulso intenso por la Serie A entre el Nápoles y el Inter, el ‘campeón de invierno’, mientras mantiene el liderato y la distancia: cuatro puntos. Los napolitanos supieron reaccionar a los dos goles del Inter para sumar un empate en su visita a Milán y mantenerse en la tercera plaza de la clasificación de la Serie A después de que el Milan no pasase de la igualada en Florencia.

Sin pegada en la primera parte, sin ataque prácticamente en toda la segunda, el Milan quedó en entredicho con un empate contra el Fiorentina, por más que salvó un punto y esquivó la derrota con un derechazo de Nkunku en el minuto 90, en una de sus contadas oportunidades desde el descanso, para sostener una racha de 18 jornadas invicto a la que le faltan victorias (1-1).

La primera jornada de la segunda vuelta mantiene el mismo escenario en las primeras posiciones de la Serie A. El Inter continúa líder, con 43 puntos, tres más que el Milan, su eterno rival, y cuatro sobre el Nápoles y la Roma. El conjunto capitalino fue el más beneficiado en esta jornada, ya que su victoria por 2-0 ante el Sassuolo le lleva hasta la cuarta plaza, empatado a 39 puntos con el Nápoles.