Importante victoria del Val Miñor ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Un triunfo con un valor doble, ya que los de Nigrán se llevan el golaverage.

El Val Miñor salió bien al partido, y cerca de la media hora se adelantó en el marcador.

En la segunda parte consiguieron controlar el centro del campo, impidiendo que los granates se acercaran a su portería creando peligro.