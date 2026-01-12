Importante victoria del Val Miñor ante un rival directo
Importante victoria del Val Miñor ante un rival directo en la lucha por la permanencia. Un triunfo con un valor doble, ya que los de Nigrán se llevan el golaverage.
El Val Miñor salió bien al partido, y cerca de la media hora se adelantó en el marcador.
En la segunda parte consiguieron controlar el centro del campo, impidiendo que los granates se acercaran a su portería creando peligro.
- Sentencias a domicilio en horario nocturno: «Hay gente que se niega a abrir al no creerse que seamos del juzgado»
- Muere un ciclista cuando circulaba por la carretera A Madalena-Herbello, en Cangas
- Comparece en el juzgado el médico denunciado por agresión sexual en Vilagarcía
- Vigo fija día y hora (estimada) para el apagado de las luces de Navidad
- Un vecino de Darbo de 44 años muere mientras practicaba ciclismo en Aldán
- La pesca también tiene capitanas
- Un piso de segunda mano cuesta en Vilagarcía la mitad que en Sanxenxo
- Solteros en el Vigo de los 70