El Helvetia, en la cima con su récord en la primera vuelta

24-20 Helvetia Saeplast - Inelsa

El Helvetia Saeplast Cañiza se impuso en el partido de rivalidad gallega al Inelsa Solar Asmubal Meaño y se colocó líder de la categoría en la última jornada de la primera vuelta. Fue un choque correoso, difícil, en el que la defensa del equipo local fue clave, mientras que las visitantes echaron en falta a Nicole (en su país por temas personales). En la primera parte el encuentro estuvo igualado y disputado, hasta que en el tramo final el equipo local logró una distancia de tres tantos (13-10). En el reinicio, salió muy fuerte el Cañiza que logró irse de seis goles (19-13, min. 37). Y llegó el apagón local. Durante casi quince minutos, el conjunto dirigido por Isma Lago fue incapaz de superar la defensa del Meaño y el marcador pasó del 22-15 (min. 45) al 22-20 (min. 58), pero en el tramo final el Meaño erró un siete metros y se acabaron sus opciones de remontada.

Con esta victoria, el Cañiza termina la primera vuelta como líder del grupo, al superar al Leganés que ayer perdió ante el Sanse, y también consiguió la mejor renta de puntos de su historia en la primera vuelta en Plata con 22 puntos.

33-27 SAR Rodavigo - Gijón

La SAR Rodavigo sigue en esa racha de resultados y de juego con la que finalizó el año 2025. Las redondelanas ganaron ayer al BM Gijón en un partido controlado de inicio a fin. Desde la defensa y con una buena aportación de la portería, la SAR llegó a tener una ventaja de 7 goles (23-16, min. 37). Después, el Gijón logró recortar, aprovechando algunas imprecisiones en ataque de las locales, para acercarse a cuatro goles (25-21, min. 43), pero la SAR mantuvo la calma y cerró la victoria. En el aspecto negativo, la lesión de Lucía Pérez, de la que todavía no se conoce su alcance.

26-28 Rubensa Indupor - Getasur

El Rubensa Indupor BM Porriño no pudo reencontrarse con la victoria, en el choque disputado ayer ante el Getasur. Sin duda, el equipo local compitió al máximo, en un partido tremendamente disputado, mejorando mucho su rendimiento de las últimas jornadas. Abel Estévez pudo contra con las jugadoras Aroa e Iria Augusto, que están en dinámica del primer equipo, y eso se notó. Aroa Fernández marcó once tantos.

El choque estuvo muy igualado, con el Porriño por delante con pequeñas distancias en la primera mitad (14-12, min. 26), aunque al descanso llegó el Getasur por delante (14-15). En la segunda parte, siguió tremendamente igualado, con empates constantes, hasta que a falta de diez minutos, el Getasur logró una distancia de dos tantos, que mantuvo hasta el final.