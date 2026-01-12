Heber marca el tanto de la victoria del Valladares en Tui

Mal comienzo de año para el Tyde que perdió ayer en casa ante el Valladares, en un partido muy igualado que se decidió con gol de Heber y el oficio de los visitantes.

Ambos equipos llegaban a la última jornada de la primera vuelta en situaciones bien diferentes. Mientras que el conjunto local, que sigue con muchas bajas, lucha por escapar de la zona de descenso, el Valladares está en una ubicación muy cómoda después de encadenar tres jornadas consecutivas sin perder (dos victorias y un empate). Aún así, sobre el terreno de juego hubo mucha igualdad y pocas ocasiones, sobre todo durante la primera mitad. Incluso era el Tyde el que tenía la iniciativa del juego, aunque sin llegadas claras, hasta el minuto 40. Fue una acción muy rápida que culmina en gol, pero que fue anulada por fuera de juego protestado por la grada.

En el segundo tiempo, los locales sufrieron más. El Valladares salió mejor y en el minuto 62, el club vigués logró adelantarse en un saque de esquina cabeceado por Heber. A partir de ahí, con el Tyde volcado buscando el empate, el Valladares dispuso de varias ocasiones a la contra para conseguir el segundo, pero los de Tui consiguieron seguir vivos hasta el final.