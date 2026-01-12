Poco fútbol y reparto de puntos en el Lourambal

Reparto de puntos en O Lourambal entre Porriño Industrial y Villalonga en un partido aburrido y bastante condicionado por el mal estado del césped.

Ambos equipos llegaban al choque en una situación clasificatoria cómoda. El Porriño, muy cerca de la promoción y el Villalonga en la zona medio-alta de la tabla. Pero esas buenas posiciones no se vieron reflejadas sobre el campo.

Fue un enfrentamiento con escasas ocasiones de gol, ya que el terreno de juego dificultaba la combinación y apenas hubo fútbol.

El Villalonga se adelantó en el minuto 66, aprovechando una pérdida en la salida del balón del Porriño, que fue aprovechada por Maykel para batir a Iván. El Porriño quería, pero era complicado combinar y crear fútbol. Así hasta que ya en el tramo final del choque, llegó el empate de los locales, en un barullo dentro del área, que fue aprovechado por Ethan para igualar.

Así, reparto de puntos y muy poco fútbol por parte de los dos equipos, en una tarde fría y desapacible en O Lourambal.