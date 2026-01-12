El estadio de los mineros

El Racing de Lens fue durante sus primeros años un equipo “emigrante” que jugaba y entrenaba donde buenamente podía. El equipo, fundado por estudiantes en 1906, fue instalándose en diversos lugares públicos de la localidad pero siempre terminaban por chocar con los vecinos que se quejaban del ruido y los incidentes que generaban sus partidos y sus entrenamientos. Poco a poco se fueron alejando del corazón de la ciudad, empujados por sus primeros aficionados que el fin de semana se acercaban a donde fuera necesario para verlos, pero que por regla común no los querían pegando pelotazos cerca de sus casas y molestando su descanso.

Después del final de la Primera Guerra Mundial el Racing de Lens se instaló primero en la pradera de Tacquet y posteriormente en el estadio Raoul-Briquet (actualmente estadio Léo Lagrange) donde sí tuvo una cierta estabilidad. Un espacio relativamente cómodo que por fin pudo considerar su hogar. No eran recintos que cumpliesen con su ansia de crecimiento, pero en una Francia que trataba de salir de las penurias económicas y anímicas de la Primera Guerra Mundial y en una región minera, siempre expuesta a crisis y tragedias, tampoco era un mal panorama para el club.

La situación dio un importante vuelco en 1929. Con la inestimable ayuda de un grupo de polacos que se instaló en la ciudad para trabajar en las minas y que además eran habilidosos futbolistas, el club empezó a soñar con su primer ascenso a la máxima categoría del fútbol francés. Fue en ese preciso momento cuando la Compañía Minera de Lens invirtió en un terreno situado entre los pozos 1 y 9 para levantar un estadio de fútbol destinado al Racing de Lens y que pudiese dar salida a las aspiraciones de un equipo que vestía de rojo y amarillo como homenaje a la huella española en la región. El artífice de esa operación fue Félix Bollaert, que desde hacía unos años estaba al frente de la Compañía Minera de Lens siguiendo los pasos de su padre que había puesto en marcha la empresa en 1856.

Félix llegó a Lens con un año de edad y desde joven se le fue preparando para heredar el cargo de su padre aunque tardaría bastante en producirse ese momento. Se formó y trabajó durante cinco años en diferentes minas de Bélgica antes de regresar a su casa en el norte de Francia. La tarea que le correspondió poco tuvo que ver con la de su padre porque hubo de lidiar con las devastadoras consecuencias que había dejado la guerra. Félix Bollaert, movilizado con más de cincuenta años, estuvo en ella como comandante de artillería mientras su esposa Marthe se dedicaba a conducir ambulancias trasladando heridos del campo de batalla a los hospitales. Cuando regresó a Lens tras el armisticio el trabajo de cincuenta años en las minas había desaparecido. Los pozos estaban inundados o destruídos; buena parte de las galerías, derrumbadas; las carreteras y los ferrocarriles, inutilizados. A eso había que sumar a los cientos de trabajadores que no habían regresado de los campos de batalla o que lo hicieron con serias consecuencias físicas que les impedían volver a las minas. El futuro era gris en una región que se encontraba a tiro de piedra de los sangrientos campos de batalla de la frontera entre Francia y Bélgica y que vivió con mayor intensidad aquella inmensa tragedia hasta el punto la guerra redujo la población de la comarca de Lens a menos de la mitad durante aquellos cuatro años. Más de quince mil almas de las treinta mil que habitaban la zona se quedaron para siempre en los campos de batalla o víctimas de los bombardeos que sufrían de forma periódica.

Félix Bollaert se concentró en la ardua tarea de levantar de nuevo el negocio sin olvidar que la gente de la región necesitaba recibir ayuda de formas muy diversas. El trabajo no lo era todo. Él y su mujer desarrollaron una profunda conciencia social que se manifestó de mil maneras. Trasladaron a Lens la idea de la “Gota de Leche” preocupados por la elevada mortandad infantil de la región, potenciaron programas de formación, ayudaron a mejorar el estado de las viviendas y buscaron la forma de dotar a Lens y a sus alrededores de escuelas y hospitales. Su casa en la calle Carnot de transformó en algo parecido a una oficina de beneficiencia.

«Vendrá gente de todas partes pare verles jugar» dijo para justificar la obra

En Lens el sol pareció volver a salir a finales de los años veinte, cuando la Compañía de las Minas parecía que por fin comenzaba a salir de la crisis provocada por la guerra. En ese momento fue cuando el Racing de Lens dio un salto en lo deportivo con la llegada de polacos y austríacos y el ascenso a Primera División parecía próximo. Félix Bollaert, que también estaba preocupado por cuestiones que tuviesen que ver con el ocio y el deporte, quiso jugar su papel en el florecimiento del equipo de fútbol. Por eso compró un terreno entre dos de sus pozos, en una zona que desde lo alto dominaba la población para levantar un nuevo estadio de fútbol. En ese momento se dio una circunstancia que marcaría para siempre el futuro del recinto porque la empresa se vio obligaba a cerrar de forma temporal el pozo número cinco de la explotación y Bollaert se encontró con que más de un centenar de sus mineros se quedaban de repente sin trabajo. Entonces tomó una decisión tan audaz como incomprensible a ojos de quienes le acompañaban en su empresa: hacer un estadio tan grande que obligase a emplear en su construcción a todos los mineros que en ese momento se habían quedado sin empleo. Félix Bollaert convirtió a sus mineros en obreros y en 1931 comenzó a levantar un estadio con capacidad para más de quince mil espectadores. Toda la población de Lens y buena parte de la comarca cabría en él. A quienes le recriminaban la decisión y el despilfarro Félix Bollaert les dibujó el futuro: “Haremos de este equipo el orgullo de Lens y del norte de Francia. Vendrá gente de todas partes para verles jugar”.

El estadio se inauguró en 1933 con el nombre de Estadio de las Minas poco después de que el Racing de Lens se hubiese profesionalizado con la ayuda de la Compañía de las Minas y de Felix Bollaert. El impulsor de aquella obra no tuvo mucho tiempo para disfrutarlo porque murió en 1936 sin tiempo a disfrutar del primer ascenso a Primera División que llegó solo un año después. El club y la ciudad decidieron en ese momento que el estadio llevase para siempre el nombre de Félix Bollaert. Hace diez años se le añadió el “apellido” Delelis en honor a quien fuera alcalde de Lens durante más de tres décadas, André Delelis, y que salvó al club de la desaparición en los años setenta en un momento de crisis de la sociedad y de las minas que lo sostenían económicamente. Lo que nadie tocó a lo largo de la historia, ni después de las numerosas reformas que afrontó el recinto, fue la idea original de Bollaert, que la capacidad del estadio siempre estuviese por encima de la población de Lens, la ciudad que vigila desde lo alto.